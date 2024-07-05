Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 5 июля

Основные заторы в сторону Москвы образовались на трассе М-4 «Дон», а также на Варшавском, Ленинградском, Алтуфьевском и Новоегорьевском шоссе.

В связи с возможными осадками и усилением ветра водителей призвали быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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