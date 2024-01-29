Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 29 января

Основные заторы образовались в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Калужском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Можайском и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Мытищинскую хорду в Подмосковье достроят в 2024 году - трасса станет альтернативой северному участку МКАД. Время в пути до Москвы снизится на час, а от Ивантеевки до Долгопрудного займет 25 минут вместо 1,5 часа, отметил губернатор Андрей Воробьев.

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