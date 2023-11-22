22 ноября 2023, 10:22

Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 22 ноября

Unsplash
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Загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области составила четыре балла утром в среду. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на дорогах одновременно находятся более 761 тысячи автомобилей.

Основные заторы в сторону Москвы наблюдаются на Варшавском, Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Калужском, Каширском, Киевском, Пятницком, Можайском, Осташковском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Пробки Дороги
22 ноября 2023, 11:09
Участок веломаршрута из Москвы до Санкт-Петербурга открыли в Мытищах
Министерство благоустройство Московской области
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Реализация веломаршрута «Москва — Санкт-Петербург» продолжается в Московской области. Участок в Мытищах уже открыли для проезда.

«Новая трасса представляет собой дорожку протяженностью 2,8 километра, соединяющую парк Яуза города Москва с Мытищинским лесопарком», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На маршруте можно посмотреть местные культурные достопримечательности, посетить кафе, торговый центр и Мытищинский лесопарк. Вдоль велодорожки установили лавочки для отдыха, а также освещение, чтобы ехать было комфортно в любое время суток.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о комфорте туристов , которые посетят Московскую область во время зимних каникул.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Благоустройство
22 ноября 2023, 11:03
Глава Дубны Максим Тихомиров встретился со студентами
Телеканал «360»
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Глава Дубны за завтраком обсудил со студентами, как должен развиваться город. Максим Тихомиров обсудил с ребятами успехи и наболевшие проблемы.

Студенты на встрече за чашкой чая задали главе городского округа Дубна Максиму Тихомирову самые разные вопросы: от личных до общегородских. Студенты выступили одной командой - активной, инициативной и неравнодушной к развитию города. Отметили, что раньше таких встреч не было, а молодым людям всегда есть что сказать и предложить.

«Большинство проектов интересные, точно будут успешными, несколько я себе записал в телефон, приду к ребятам на первом этапе реализации», - сказал Максим Тихомиров.

Команда главы Дубны назвала студентов помощниками. Конструктивный диалог с молодежью поможет увидеть, что можно сделать в городе лучше.

«Я был приятно удивлен, что Максим Андреевич выслушивал наши советы на равных. Это важно, потому что иногда молодежь думает, что нас не слышат», - отметил председатель студенческого совета университета «Дубна» Матвей Малышев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Студенты
22 ноября 2023, 10:54
Госуслугу по оформлению пособий детям-инвалидам упростили в Подмосковье
Unsplash
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Услугу по оформлению ежемесячного пособия детям-инвалидам оптимизировали на региональном портале Подмосковья. Туда добавили сервис предпроверки ранее поданного заявления.

Как рассказала глава Мингосупарвления Подмосковья Надежда Куртяник, теперь система сама проверяет, не подавалось ли заявление на услугу ранее.

«Если такая заявка есть, то заполнить новую не получится, следует сначала дождаться ответа от ведомства. Благодаря новшеству сократится число отказов в предоставлении услуги», - сказала она.

Размер выплаты составляет 7,9 тысячи рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Госуслуги
22 ноября 2023, 10:48
Жители Подмосковья смогут стать соавторами «Атласа птиц»
А. Исабеков
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Зоологический музей МГУ возглавляет проект создания «Атласа птиц Московской области». К работе привлекают всех зоологов — любителей и профессиональных орнитологов.

«Это чрезвычайно важная работа, она способствует разработке мероприятий по изучению популяций видов птиц в регионе и поддержанию их численности», - отметил министр экологии Московской области Тихон Фирсов.

С правилами участия в создании «Атласа птиц» можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Минэкологии Подмосковья Экология

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