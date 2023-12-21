21 декабря 2023, 10:00

Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 21 декабря

Минтранс МО
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В четверг утром загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области оценили в четыре балла. По данным Минтранса Подмосковья, на дорогах одновременно находятся более 859 тысяч машин.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Киевском, Каширском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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Пробки Дороги
21 декабря 2023, 10:31
Ледовое шоу Ильи Авербуха покажут в Балашихе 24 декабря
Unsplash
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Шоу «Чемпионы» Ильи Авербуха пройдет в Балашихе в день открытия нового катка — 24 декабря. Программа начнется после официального запуска площадки в Пестовском парке.

Мероприятие состоится 24 декабря в 20:30. Откроют новый каток под открытым небом, после чего начнется ледовое шоу серебряного призера Олимпийских игр 2002 года, чемпиона мира, Европы и России Ильи Авербуха. Вход для зрителей праздничной программы бесплатный.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Шоу «Чемпионы» проходит на ледовых площадках во многих городах региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Балашиха Илья Авербух
21 декабря 2023, 10:30
Лапшу и пюре быстрого приготовления их Серпухова представили на выставке продуктов в Египте
«Маревен Фуд Сэнтрал»
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Компания «Маревен Фуд Сэнтрал» из Серпухова приняла участие в международной выставке продуктов питания и напитков Food Africa в Каире. Партнерам представили лапшу быстрого приготовления, пюре и напитки.

В Мининвесте Подмосковья рассказали, что производитель привез на выставку лапшу и пюре «Роллтон», халяльную линейку, лапшу BIGBON WOK, холодный кофе Goldben и энергетики. Продукты быстрого приготовления вызвали живой интерес потенциальных партнеров.

«Одна из ключевых задач компании - это обеспечение потребителей качественными продуктами быстрого приготовления не только в России, но и по всему миру. В этому году мы посетили три крупнейшие отраслевые выставки в Африке и Азии», - отметила руководитель службы маркетинговых коммуникаций «Маревен Фуд Сэнтрал» Хай Иен Нгуен.

В компании считают Африканский континент одним из наиболее перспективных для сотрудничества регионов. Здесь быстрорастущее население и большой спрос на товары быстрого приготовления.

Ранее Подмосковье и Белоруссия договорились выйти на новый уровень партнерства в сферах коммунального и сельского хозяйств, дорожного строительства, медицинских услуг и инноваций. Об этом стало известно на встрече губернатора Андрея Воробьева и президента Александра Лукашенко в Минске.

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Египет Экспорт Серпухов
21 декабря 2023, 10:18
Волейбольный турнир памяти Марины Прониной прошел в Щелкове
Телеканал «360»
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Турнир по волейболу среди женских команд прошел на базе физкультурно-оздоровительного комплекса на Центральной улице в Щелкове. Он посвящен памяти Марины Прониной, бывшей участницы команды микрорайона Чкаловский.

Марина Пронина ушла из жизни в 2011 году, и местные любители волейбола учредили в ее честь ежегодную спортивную встречу. В этот раз на игровой площадке встретились команды из Королева, поселка Литвиново и микрорайона Чкаловский.

Спортсменки, представлявшие микрорайон Чкаловский, выиграли все матчи и заняли 1-ое место.

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Спортсмены Щелково
21 декабря 2023, 09:50
Подмосковные комплексы переработки отходов собрали 150 тысяч тонн вторсырья с начала года
РТ-Инвест
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Объем собранного вторсырья на комплексах оператора «РТ-Инвест» вырос на 23% в 2023 году. Из общего потока отходов здесь выбрали 150 тысяч тонн пластика, стекла, макулатуры и металла.

С начала года КПО собрали 50 тысяч тонн пластика, 35 тысяч тонн стекла, 30 тысяч тонн макулатуры и 20 тысяч тонн железа. Фракции отбирают при помощи современного оборудования - магнитных, воздушных, баллистических сепараторов и барабанных грохотов.

Лидером по отбору вторичных фракций стал КПО «Север» в Сергиево-Посадском городском округе (55 тысяч тонн). КПО «Дон» в Кашире добавил в общую копилку 40 тысяч тонн, КПО «Храброво» в Можайске - 35 тысяч тонн, КПО «Юг» - 20 тысяч тонн.

Все вторичные ресурсы идут на переработку партнерам. Например, стекло из Подмосковья закупают Новосибирская и Ленинградская области. Черный металл отправляют в Брянск, а тетрапак - в Татарстан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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Переработка

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