Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 20 февраля

Жителей Подмосковья пригласили на проект «Семейная рыбалка». Акция пройдет с апреля по октябрь.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, проект направлен на укрепление взаимоотношений между членами семей и привлечение внимания к экологическим проблемам. Водоемы для проведения акции определят в Росрыболовстве.

«Кроме того, совместное времяпрепровождение на природе должно показать важность бережного отношения, как к водным экосистемам, так и к лесным. Взрослые смогут передать свои знания подрастающему поколению и просто приятно провести время с семьей, отвлекаясь от повседневной рутины», - сказал министр.

В ход акции также пройдет конкурс фотографий с несколькими номинациям. Победители получат памятные подарки и сертификаты «рыбацкой семьи».

«Участие в проекте открыто для всех желающих, неважно есть ли опыт в рыбной ловле. Самое главное - провести время вместе с близкими в приятнейшей компании природы», - добавил Тихон Фирсов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».