Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 2 ноября
Загруженность подмосковных дорог в четверг, 2 ноября, оценили в четыре балла. По данным Минтранса региона, на магистралях и шоссе находятся одновременно около 860 тысяч машин.
Основные заторы образовались в сторону Москвы на Варшавском, Киевском, Калужском, Каширском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.
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