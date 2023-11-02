Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 2 ноября

Спортивная игра для юнармейцев прошла в Воскресенске

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Военно-спортивные игры «Юнармейские старты» прошли в Воскресенске. Участие в них приняли 20 команд из 15 городов Подмосковья и из Санкт-Петербурга.

Состязания проводились на полигоне «Воин». Участие в играх приняли юнармейцы и воспитанники патриотических клубов. Участники игр соревновались в умениях собирать и разбирать автомат, оказывать первую помощь раненым и выполняли другие задания.

«Юнармейские старты» проводятся в Воскресенске ежегодно. Идейным вдохновителем и организатором был руководитель военно-патриотического центра «Воин» Николай Хохлов. Сегодня его воспитанники и товарищи продолжают начатое им дело.

«Во-первых, это дает общение. Во-вторых, у нас самая трудная полоса [препятствий] в Московской области и всегда дружелюбное участие, вкусная каша. Все это вместе создает благоприятный эффект», - поделился организатор военно-спортивных игр «Юнармейские старты» Алексей Соколов.

Победителями «Юнармейских стартов» стала команда из Подольска. Второе место - у Домодедова, а бронзу завоевали кадеты из Ступина.

Воспитанники воскресенского военно-патриотического центра «Воин» выполняли роль волонтеров и судей. Они помогали организовать процесс соревнований так, чтобы всем участникам было комфортно. Особую благодарность организаторы выразили воскресенскому отделению Союза десантников.

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