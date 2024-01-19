Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 19 января

Свыше 4,6 тысячи сотрудников МЧС и более 700 машин задействовали в обеспечении безопасности жителей во время Крещенских купаний в Подмосковье. Спасатели дежурили вместе с медиками и представителями МВД.

Как рассказали в МЧС, к празднику подготовили свыше 200 купелей, где обустроили освещение, места для переодевания, обогрева и раздачи горячих напитков. Омовение совершили около 74 тысяч человек, а всего места купания посетили более 123 тысяч жителей.

Самыми популярными местами стали водопад «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде, купель на территории Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде, прорубь на реке Истре у Новоиерусалимского монастыря и другие. Ежегодно в крещенских купаниях участвуют около 200 тысяч человек.

Кроме того, инспекторы пожарного надзора взяли на учет места, где пройдут богослужения. Это свыше 300 храмов, церквей и соборов.

Спасатели напомнили, что окунаться в прорубь можно только в специально оборудованных для этого местах. Нельзя выходить на лед, толщина которого не достигла 25 сантиметров.

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