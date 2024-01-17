17 января 2024, 09:30

Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 17 января

Unsplash
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Загруженность дорог Московской области составила четыре балла в среду, утром. По данным Минтранса Подмосковья, на магистралях и шоссе находятся более 683 тысяч машин.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Калужском, Каширском, Киевском, Можайском, Осташковском и Щелковском шоссе. Потерять время также придется на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе.

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Пробки Дороги
17 января 2024, 10:09
Жители Подмосковья сдали в экопункты 520 тысяч бутылок и банок за новогодние праздники
РТ-Инвест
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Фандоматы регионального оператора «РТ-Инвест» собрали 520 тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок с 30 декабря по 15 января. Количество тары увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом.

Больше всего вторсырья собрали в Подольске. Жители города сдали в экопункты 36 тысяч банок и бутылок. На втором месте - Балашиха. За две недели отсюда отправили на переработку 30 тысяч единиц тары. Почти столько же - 29 тысяч - принесли в фандоматы жители Люберец.

Самым популярным экопунктом оказался аппарат на Крымской улице в Раменском. Он собрал шесть тысяч бутылок и банок. В тройку самых востребованных вошли также фандоматы в каширском ТЦ «Звезда» и в ТЦ «Апрель» в Апрелевке.

За 12 месяцев в экопункты «РТ-Инвест» сдали 5,1 миллиона пластиковых бутылок и 2,4 миллиона алюминиевых банок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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Переработка Экология Мусор
17 января 2024, 09:56
Новые методы лечения беременных с тяжелыми патологиями внедрили в МОНИИАГ
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Еще одно подмосковное предприятие наладило сотрудничество с Белоруссией, а медики из МОНИИАГ вышли на новый уровень оказания помощи беременным с патологиями. Об этом, а также о новом сезоне «Театрального поединка» в эфире «Области перемен» рассказали автор и руководитель проекта Максим Драченин, директор «МНПП Антракс» Андрей Кучерявенко и руководитель акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Игорь Шугинин.

Театральный поединок Юбилейный пятый сезон молодежного проекта «Театральный поединок» начнется в Подмосковье 22 января при поддержке Минкультуры региона. По словам автора Максима Драченина, в этот раз бороться за победу будут и школьные коллективы.

Конкурсная программа пройдет в жанре актерской импровизации. Дополнительно в профильных учебных заведениях проведут Дни открытых дверей. Финал мероприятия запланирован на 30 ноября.

«В течение пяти лет у нас были театральные коллективы дополнительного образования, и в прошлом году мы экспериментально при поддержке Минкульта стали приглашать школьные театры. Могу сказать, что у большинства это востребовано и актуально. Теперь мы решили дать возможность принять участие максимальному количеству участников», - сказал он.

Развитие экспорта Белоруссия - один из главных экономических партнеров Подмосковья. Сотрудничество со страной наладили многие предприятия, в том числе «МНПП Антракс». В число партнеров компании также входят представители Перу и Колумбии. Этого удалось добиться благодаря работе Мининвеста и Фонда поддержки экспорта.

Для подмосковных предпринимателей разрабатывают удобные сервисы и услуги, которые можно получить онлайн. Это позволяет обеспечить технологический суверенитет страны и региона.

«Мы ездили с Андреем Юрьевичем в Минск, наша цель была выйти на новый уровень взаимодействия. Преследовали цель встретиться с руководителями регионов, чтобы наша продукция стала стандартом для применения в республике Беларусь. Мы, наша компания и все, что мы производим - основная цель - это создание бесперебойного электроснабжения любому человеку и любому объекту», - поделился Андрей Кучерявенко Помощь беременным с патологиями Ежегодно в акушерском отделении МОНИИАГ становятся мамами свыше 1,5 тысячи женщин. Для помощи пациенткам с тяжелыми патологиями в клинике работает современное оборудование и ведется большая научная работа. Так, медики разработали новый метод лечения пациенток с бронхолегочной патологией и плацентарной недостаточностью.

«Мы проводим лечение беременных с достаточно тяжелыми осложнениями и с тяжелыми патологиями заболеваний внутренних органов. Часто это такие заболевания, где нет опыта ведения беременности с такими заболеваниями, и нет клинических рекомендаций, и нам приходится решать такие вопросы. Это и сложные пороки сердца, и патологии центральной нервной системы, это и заболевания легких, достаточно редкие и тяжелые, а также пациентки с трансплантированными органами», - сказал Игорь Шугинин.

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Белоруссия Больницы Экспорт Врачи Женщины Театры конкурсы
16 января 2024, 22:39
Прием выездной администрации впервые состоялся в новом году в Лобне
Unsplash
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В наступившем году впервые начала свою работу выездная администрация в Лобне. Прием граждан производился в школе № 2. Важно, что встречи проходят не в кабинете чиновника, а непосредственно в их районе.

Жителей интересуют теплоснабжение, работа школ и поликлиник, содержание дворов и подъездов, строительство социальных объектов и вывоз мусора. С обращениями работали глава города, его заместители, а также специалисты управляющих и ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных органов и управлений и отделов городской администрации.

Каждое обращение регистрируют и составляют специальную карточку, где по мере решения появится отметка о закрытии вопроса.

«По итогам выездной администрации составляется протокол главы, в котором фиксируются все вопросы и соответственно в карточках тоже указываются срок исполнения и заявитель, которому после исполнения задачи будет выслан письменный ответ», - сказал первый заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев.

Такой подход администрации позволяет жителям обратиться сразу к нескольким специалистам и максимально быстро и точно решить любую задачу.

Лобня
16 января 2024, 18:45
Более 20 художников представили работы на отчетной выставке в Ногинске
Ксения Пашуто
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Отчетная выставка членов Ногинского отделения «Союза художников России» проходит в Ногинске. В экспозиции представлены живописные и графические работы, созданные в 2023 году.

В этом году свои картины представили около 22 художников. Работы выставлены на двух этажах. На втором традиционно представлена станковая масляная живопись - картины, портреты, пейзажи, натюрморты. На третьем - графика.

«Выставка очень интересная - много новых имен, участвуют те, кто вступил в нашу организацию совсем недавно. Это свежая кровь, новые веяния, технические вариации. Здесь присутствует дыхание нашей сегодняшней жизни», - сообщил заслуженный художник России Виктор Орлов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Туризм

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