Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 17 октября

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Утром 17 октября на подмосковных дорогах находятся более 885 тысяч машин.

Основные затруднения движения в сторону Москвы отмечены на Варшавском, Ленинградском, Можайском, Рублево-Успенском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Большая программа модернизации дорог и транспорта началась в Подмосковье около 10 лет назад - открыли ЦКАД, скоростные маршруты МЦД, запустили важные концессионные и другие проекты. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.