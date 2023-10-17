Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 17 октября
Во вторник утром загруженность дорог Московской области составила четыре балла. Минтранс региона рассказал, где образовались заторы.
Утром 17 октября на подмосковных дорогах находятся более 885 тысяч машин.
Основные затруднения движения в сторону Москвы отмечены на Варшавском, Ленинградском, Можайском, Рублево-Успенском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».
Большая программа модернизации дорог и транспорта началась в Подмосковье около 10 лет назад - открыли ЦКАД, скоростные маршруты МЦД, запустили важные концессионные и другие проекты. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.