15 ноября 2023, 09:56

Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 15 ноября

Unsplash
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Загруженность магистралей и шоссе Московской области составила четыре балла утром, в среду. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, на дорогах находятся одновременно более 882 тысяч машин.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на Варшавском, Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Калужском, Каширском, Киевском, Пятницком, Можайском, Осташковском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Дороги
15 ноября 2023, 10:36
Центральные улицы Подольска благоустроят до 2027 года
Телеканал «360»
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Масштабную реконструкцию центральных улиц Подольска проведут до 2027 года.  Работы начнут со Сквера поколений и улицы Кирова.

Исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов посетил Межшоссейный район. В этом году там заменят сломанные лавочки, вазы и местами разбитую плитку.

«Мы будем благоустраивать центральные улицы в ближайшие годы. Это большой проект реализации. Сквер поколений - с него начнем, потому что центральная часть. Уже оттуда будем двигаться по Кирова и уже к другим территориям», - сказал он.

Возле остановки напротив памятника Подольским курсантам появятся новые пешеходные дорожки, а стихийную парковку у дома 57 по улице Кирова заасфальтируют.

Новый облик получит и парк «Дубки» - сейчас там ведут подготовительные работы, а первые пять гектаров преобразят в следующем году. По словам замглавы округа Михаила Степанова, в планах привести в порядок территорию площадью 21 гектар.

«Работы в первую очередь нацелены на маломобильную группу населения, по этим пяти гектарам. Сами понимаете, поблизости федеральный реабилитационный центр, чтобы детишки могли в любое время выйти прогуляться со своими родителями. Чтобы было для них в первую очередь комфортно», - сказал он.

Кроме того, жители обратились к Артамонову по поводу благоустройства придомовых территорий - каждый вопрос взяли в работу и пообещали решить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Подольск Благоустройство
15 ноября 2023, 10:28
Ярмарка вакансий пройдет в особой экономической зоне «Дубна» 25 ноября
Министерство социального развития Подмосковья
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Жителей Подмосковья пригласили на ярмарку вакансий, которая пройдет 25 ноября в особой экономической зоне «Дубна». Участниками мероприятия станут крупные работодатели региона.

В Министерстве социального развития Подмосковья рассказали, что соискатели смогут познакомиться с работодателями промышленного, IT, медицинского секторов экономики и других отраслей, стать участниками карьерных консультаций и мастер-классов. Предприятия смогут восполнить дефицит кадров и найти специалистов.

В ярмарке вакансий примут участие Объединенный институт ядерных исследований, ГК «Промтех-Дубна», компания YADRO, НПК «Дедал», НПК «МЕДПРОМЛАБ» и другие предприятия как производственного, так и технологического сектора.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Место проведения: Дубна, Конгресс-центр ОЭЗ «Дубна», улица Программистов, дом 4.

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Работа
15 ноября 2023, 10:27
ЦППК назначила компенсационные автобусы на Савеловском направлении в ноябре
ЦППК
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График движения пригородных поездов Савеловского направления скорректировали в ноябре. На этом фоне ЦППК назначила компенсационные автобусы.

Расписание транспорта сформировали, исходя из изменения графика движения поездов. Чтобы воспользоваться транспортом, необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда.

Внимание жителей обращают на то, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации пна маршруте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы
15 ноября 2023, 10:25
Подмосковный педиатр Ирина Наумова рассказала о норме частых заболеваний у детей
НИКИ детства
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Многие родители переживают за детей, отправляя их в садик — после общения со сверстниками у ребенка часто начинается кашель и поднимается температура. Педиатр и вакцинолог НИКИ детства Ирина Наумова рассказала, что часто болеть ОРВИ для детей — нормально.

По словам Ирины Наумовой, дети могут болеть ОРВИ до 10 раз в год. Ученые насчитывают свыше 200 видов вируса, каждым из которых ребенок должен познакомиться, чтобы выработать иммунитет.

«При большинстве вирусных респираторных инфекций ребенок перестает быть заразным через пять-семь дней от начала болезни. В большинстве случаев ребенок становится заразными еще ДО того, как у него появились признаки болезни», - сказала она.

Некоторые вирусы могут жить вне организма человека до двух суток, поэтому важно регулярно мыть руки, проводить влажную уборку и пользоваться одноразовыми платками.

«Чтобы немного снизить вероятность передачи вирусов от ребенка к ребенку в саду, важно, чтобы группы в саду не были переполнены. А кроме того, необходимо проветривать помещение, увлажнять воздух, иметь свободный доступ к питьевой воде и почаще гулять в любую погоду», - добавила Ирина Наумова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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Дети Врачи

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