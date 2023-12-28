Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 28 декабря

Подмосковье — первый в России регион, который внедрил промышленную ипотеку. Она очень востребована, отметил губернатор Андрей Воробьев в интервью для «России 24».

Подмосковье - первый в России регион, который внедрил промышленную ипотеку. Она очень востребована, отметил губернатор Андрей Воробьев в интервью для «России 24».

Промышленную ипотеку запустили год назад. Среди регионов Подмосковье - лидер по ее предоставлению. За год охватили 59 компаний на 8,6 миллиарда рублей.

«Это практика light industrial. Промышленная ипотека у нас очень востребована, и по объему мы самые большие, потому что спрос на готовые производственные площади весьма высок. Особенно когда ты платишь льготную ставку, когда тебе выгодно взять 5%-й кредит и приобрести в собственность цех, где можно планировать свой бизнес», - рассказал губернатор.

Также эта мера поддержки востребована в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и других регионах.

«Раньше тебе нужно было потратить годы, огромные деньги, чтобы построить свое производство. Ипотека промышленная идет хорошо, и новые проекты light industrial появляются в разных локациях: Солнечногорск. Жуковский, Подольск, будет в Химках», - отметил Андрей Воробьев.

Формат light industrial - это готовые помещения в аренду для предпринимателей. Инвесторы приходят туда, где уже установлены станки, оборудование и можно начать производственный процесс.

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