14 мая 2024, 09:49

Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 14 мая

Минтранс МО
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Во вторник утром загруженность дорог Московской области оценили в три балла. В Минтрансе региона отметили, что на магистралях и шоссе одновременно находятся более 849 тысяч машин.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.

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Пробки Дороги
14 мая 2024, 10:37
Еще один врач получил льготное жилье в Ленинском округе
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Анестезиолог-реаниматолог из Перми Анита Кайсина переехала работать в Подмосковье. По программе социальной ипотеки врач получил собственное жилье — трехкомнатную квартиру в Ленинском округе.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, последние три года Анита Кайсина работает в Видновском перинатальном центре. Ее общий стаж составляет 10 лет.

«Все родственники медики и я решила стать врачом. Причем в моей специфике есть нюанс. Нам важно не бояться прикасаться к нашим крошечным пациентам, они выхаживаются от 500 граммов. Это очень большая ответственность. При этом невероятно радостно видеть результат своей работы, когда у малюток все получается», - рассказала она.

Программа социальной ипотеки стала решающим фактором, который повлиял на выбор места переезда врача. Благодая программе поддержки Анита Кайсина вместе с детьми получили трехкомнатную квартиру на вторичном рынке.

С 2016 года получить собственное жилье в Подмосковье могут медики, учителя, молодые ученые и другие специалисты. Полный список специальностей доступен по ссылке.

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Врачи Социальная ипотека Квартиры
14 мая 2024, 10:17
Фестиваль по авиамоделированию прошел в Красногорске
Телеканал «360»
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Фестиваль по детскому авиамоделированию собрал в Красногорске шесть детских клубов. Участники приехали из Москвы, Дедовска, Павловской Слободы и Истры.

Начинают ребята с миниатюрных моделей ракет, высота полета которых не превышает 30 метров. Затем юные авиаторы шаг за шагом постигают сложную науку: учатся пилотировать, конструировать и рисовать чертежи. Опытные авиамоделисты передают свои знания мальчишкам и девчонкам и надеются, что с каждым годом количество ребят, желающих покорить небесные вершины, будет только расти.

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Любовь к небу и интерес к авиации объединил на фестивале в Красногорске ребят в возрасте от семи до 16 лет. Мероприятие приурочили к 79 годовщине Победы.

«У нас такой ритуал, что все летчики или пилоты должны быть одеты в форму тех годов, когда был построен самолет. Поэтому у нас и руководители, и наши ученики, которые ездят на чемпионаты России, всегда одевают форму», - рассказал руководитель объединения «Копиист» Сергей Семенов.

Красногорск Фестивали
14 мая 2024, 09:48
Председателям СНТ в Воскресенске напомнили правила вывоза мусора
Телеканал «360»
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Рабочая встреча с председателями садово-огороднических товариществ прошла во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске. Обсудили вопросы вывоза мусора, введение единого тарифа для СНТ и другие актуальные для дачников вопросы.

Участие в встрече приняли представители правительственной комиссии по развитию садоводства и огородничества, профильные специалисты администрации, сотрудники полиции, пожарного надзора, управления территориальной безопасности и других организаций.

Руководитель общественной приемной «Союза садоводов России» Людмила Бурякова рассказала о работе комиссии и актуальных для дачников вопросах.

«Накопилось системных проблем много, например, регулирование взаимодействия с региональным оператором, с федеральной налоговой службой, лицензирование скважин, комплексные кадастровые работы и так далее. Конечно, мы работаем и персонально. Люди обращаются к нам по электронной почте и на личный прием приезжают, и по телефону мы объясняем, что нужно делать, в Telegram-канале я веду консультации», - отметила она.

Сейчас комиссия работает над введением единого тарифа для садовых товариществ на территории всей страны, ведутся переговоры с каждым отдельным регионом. Обсуждаются вопросы по брошенными участками, для которых уже определены критерии, возможность бесплатного лицензирования скважин, регистрация председателей товариществ в качестве оператора обработки персональных данных.

Одной из ключевых тем на встрече стала работа с твердыми бытовыми отходами. На территории Воскресенска зарегистрировано 224 СНТ, из них только 46 заключили договор на вывоз мусора с региональным оператором.

«Мы - дачный округ. Жители выезжают отдыхать на дачи, и вокруг начинают образовываться навалы мусора. Каждый свою копейку считает, и дачники не хотят заказывать контейнер на свою территорию СНТ. Проще выкинуть в муниципальный контейнер или рядом с ним, если он переполнен. Мы здесь для того, чтобы объяснить и аргументировать данное решение закона нашим председателям СНТ и садоводам», - сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

После обсуждения системных вопросов, в том числе вступление в программу социальной газификации, каждый присутствующий мог обратиться к специалистам индивидуально.

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Воскресенск Мусор
14 мая 2024, 09:46
Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье
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В минувший понедельник, 13 мая, в Подмосковье не выявили ни одного возгорания в лесу. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали второй и третий классы пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 14 по 16 мая на большей части территории области установится второй класс пожарной опасности. При этом 14 мая в лесничестве «Русский лес» ожидают первый, а 16 мая в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском - третий.

В ближайшие дни температура воздуха в регионе поднимется до 16 градусов днем и опустится до 9 ночью. Ожидается облачная погода почти без прояснений, без осадков.

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Лесные пожары

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