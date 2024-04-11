Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 11 апреля
Загруженность дорог Московской области составила три балла утром в четверг. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на магистралях и шоссе одновременно находятся больше 869 тысяч автомобилей — это на 2% больше, чем обычно.
Основные заторы образовались в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе, трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».
Порядка 1,3 тысячи подтоплений на участках дорог зафиксировали в Подмосковье в период паводков. Сейчас в регионе ведутся активные работы по их устранению и ремонту ям на дорогах. Ситуацию губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами округов.
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