11 апреля 2024, 10:00

Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 11 апреля

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Загруженность дорог Московской области составила три балла утром в четверг. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на магистралях и шоссе одновременно находятся больше 869 тысяч автомобилей — это на 2% больше, чем обычно.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе, трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Порядка 1,3 тысячи подтоплений на участках дорог зафиксировали в Подмосковье в период паводков. Сейчас в регионе ведутся активные работы по их устранению и ремонту ям на дорогах. Ситуацию губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

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Пробки Дороги
11 апреля 2024, 09:55
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье на этой неделе
milye-kartinki.ru
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Первый класс пожарной опасности установится на большей части территории Подмосковья с 11 по 13 апреля. При этом местами риски увеличатся до третьего класса.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 10 апреля в подмосковных лесах не выявили ни одного пожара. В бижайшие дни установятся первый, второй и третий классы опасности.

В четверг, 11 апреля, второй класс ожидают в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах, третий - в Луховицком, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах и лесничестве «Русский лес».

12 апреля и 13 апреля второй класс установится на большей части территории региона. Третий класс ожидают в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» Сегодня в Подмосковье температура воздуха поднимется до 17 градусов днем и опуститься до семи ночью. В регионе будет переменная облачность, без осадков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пожары Лесные пожары
10 апреля 2024, 23:53
Еще один рентген-аппарат установили в Московском областном госпитале для ветеранов войн
Козлов Максим Константинович
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Замена устаревшего тяжелого медицинского оборудования продолжается в Подмосковье. В Московском областном госпитале для ветеранов войн вместо старых рентгеновских аппаратов теперь используются два новых, работающих по цифровой технологии.

Переход с аналоговых рентген-аппаратов на цифровые позволяет специалистам быстро получать качественные изображения для медицинского диагноза. Цифровой формат хранения позволяет моментально делиться снимками с другими медицинскими работниками, обеспечивая более эффективную диагностику для пациентов.

Заведующая отделением Екатерина Мурзина отметила преимущества цифровой техники, такие как лучшее качество изображения и снижение радиационной нагрузки.

По вопросам госпитализации можно обратиться по телефону: 7 (499) 670-93-32.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что главный детский клинический центр Подмосковья откроют летом.

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Здравоохранение Больницы
10 апреля 2024, 23:32
Карусель в Домодедове стала самой посещаемой за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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Министерство благоустройства Подмосковья опубликовало статистику посещаемости каруселей в различных городских округах региона с 1 по 7 апреля. Всего за прошедшую неделю аттракционы посетили свыше девяти тысяч человек.

Самым посещаемым аттракционом за неделю стала карусель в Домодедове, на которой прокатились свыше 2,2 тысячи гостей. Вторая по посещаемости карусель расположена в Одинцове, а третье место досталось аттракциону в Ногинске.

Карусели были установлены по поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья.

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Статистика
10 апреля 2024, 23:03
Жителям Подмосковья объяснили порядок действий в толпе или при давке
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Жителям Московской области напомнили порядок действий в чрезвычайных ситуациях в толпе и при давке. Причина давки обычно заключается в панике и общем желании как можно быстрее оказаться в безопасности.

В различных чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть во время проведения массовых мероприятий, часто происходят давки, в результате которых люди могут пострадать или даже погибнуть. Важно знать, как правильно действовать, чтобы выбраться из толпы.

При посещении массовых мероприятий в помещениях рекомендуется внимательно осмотреться и заранее определить наиболее опасные и безопасные места, запасные и аварийные выходы. Ознакомиться с планом здания и продумать свои действия на случай чрезвычайной ситуации.

В случае если вы оказались в толпе, где начинается давка, важно сразу избавиться от любых предметов, которые могут мешать двигаться, не поднимая упавшие вещи. Рекомендуется защищать грудную клетку и не прятать руки в карманах.

Кроме того, следует постараться сохранить устойчивое положение и избегать падений. При подъеме после падения не опирайтесь на руки, чтобы избежать травм. Не стоит держаться у края толпы, так как внешние ряды могут быть втиснуты в стены. Старательно избегайте преград и не прижимайтесь к поверхностям.

Важно сохранять хладнокровие и не поддаваться паническим настроениям при попадании в давку. Помните, что давка может унести больше жизней, чем само событие, вызвавшее эту ситуацию.

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Статистика

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