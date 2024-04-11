Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 11 апреля

Первый класс пожарной опасности установится на большей части территории Подмосковья с 11 по 13 апреля. При этом местами риски увеличатся до третьего класса.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 10 апреля в подмосковных лесах не выявили ни одного пожара. В бижайшие дни установятся первый, второй и третий классы опасности.

В четверг, 11 апреля, второй класс ожидают в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах, третий - в Луховицком, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах и лесничестве «Русский лес».

12 апреля и 13 апреля второй класс установится на большей части территории региона. Третий класс ожидают в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» Сегодня в Подмосковье температура воздуха поднимется до 17 градусов днем и опуститься до семи ночью. В регионе будет переменная облачность, без осадков.

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