01 марта 2024, 09:43

Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 1 марта

Минтранс МО
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Загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области составила три балла утром 1 марта. В Минтрансе региона сообщили, что на дорогах находятся почти 810 тысяч машин.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Киевском, Можайском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Пробки Дороги
01 марта 2024, 10:47
Новую госуслугу для подготовки трактористов и машинистов запустили в Подмосковье 1 марта
Минэкологии МО.
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Минэкологии Подмосковья запустило новую онлайн-услугу с 1 марта. Это выдача свидетельств организациям, которые готовят трактористов, машинистов и водителей самоходных машин.

«Свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса теперь является обязательным документом. Документ нужен образовательным учреждениям для профессиональной подготовки трактористов, машинистов и водителей самоходных машин, с последующим допуском к сдаче экзаменов», - объяснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

За услугой можно обратиться на региональный портал государственных услуг.

«В своем послании Федеральному собранию президент анонсировал создание национального проекта „Кадры“, который должен охватить всю сферу профессиональной подготовки. В рамках своей компетенции мы стараемся сделать все возможное, чтобы подготовка квалифицированных водителей самоходных машин стала максимально эффективной и не содержала бы административных барьеров», - заключил министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

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Машины Водители Госуслуги
01 марта 2024, 10:46
Мингосуправления Подмосковья предупредило жителей о новой схеме мошенничества через социальные опросы
Unsplash
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В Мингосуправления Подмосковья рассказали в новой схеме мошенничества. Злоумышленники предлагают жителям поучаствовать в предвыборном опросе за вознаграждение, а после завершения просят указать данные банковской карты.

По новой схеме обмана мошенники предлагают пользователям интернета пройти опрос. Для этого нужно скачать мобильное приложение, ответить на несколько вопросов, а затем - указать данные карты и предоставить доступ к контактным данным и СМС. В результате человек может потерять свои деньги.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, важно пользоваться только проверенными интернет-ресурсами, не соглашаться на установку стороннего программного обеспечения, проверять информацию в Сети и не совершать банковских операций с непонятным назначением.

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Мошенничество
01 марта 2024, 10:16
Промышленные компании Подмосковья увеличили объем отгруженных товаров на 22% за год
Медиасток.рф
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Подмосковные компании отгрузили товаров на 5,5 триллиона рублей в 2023 году. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«По итогам прошлого года индекс промышленного производства составил 113,7%, объем отгруженных товаров собственного производства промышленными предприятиями Московской области вырос на 22,6%» - сообщила Екатерина Зиновьева.

Обрабатывающие предприятия отгрузили товаров на 4,97 триллиона рублей. Индекс промышленного производства в этом секторе вырос по сравнению с прошлым годом на 15,6%.

Пищевые производства отгрузили товаров более чем на 1,1 триллиона рублей. На втором месте - сектор производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. Предприятия этой сферы отгрузили продукции на сумму свыше 714 миллиардов рублей.

Тройку региональных лидеров замыкает химическая промышленность: по итогам 2023 года компании отгрузили продукции более чем на 362 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье. Он также рассказал о развитии и строительстве индустриальных парков на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Промышленность
01 марта 2024, 09:57
Почти 11 миллионов деревьев высадили в лесах Подмосковья за 10 лет
Медиасток.рф
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За 10 лет в Подмосковье высадили почти 11 миллионов деревьев в рамках экологических акций. За последние годы в регионе восстановили в 2,5 раза больше лесов, чем вырубили.

С 2021 года в России восстанавливают больше лесов, чем вырубюат. Такими данными поделился президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. В Подмосковье добиться хороших результатов удалось еще раньше. Так, с 2021 года в регионе восстановили почти в 2,5 раза больше площади лесов, чем вырубили.

«При этом, каждую весну и осень, начиная с 2013 года, по поручению губернатора проводятся масштабные акции по посадке деревьев. Это почти 11 миллионов высаженных за 10 лет деревьев, порядка 1,5 миллиона человек пришли и посадили свое дерево, внесли свой вклад в озеленение нашего Подмосковья», - рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, Глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов.

В Комлесхозе добавили, что с 2021 по 2023 года на территории лесов провели санитарные рубки на площади более 1,8 тысячи гектара. При этом лесовосстановление провели более чем на пяти тысячах гектаров.

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Природа Экология

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