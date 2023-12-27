Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 8 баллов вечером 27 декабря

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в столице состоялся День Московской области. Его открыл губернатор Андрей Воробьев. Глава региона поприветствовал гостей стенда Подмосковья и рассказал об интересных локациях.

Губернатор напомнил об открытии спортивных объектов. Один из них в этом году появился в Орехово-Зуеве - это ледовый дворец «Звездный». А школьница из Красногорска Ксения Сухошко спросила о востребованности профессии ИТ-специалиста в регионе.

«Мы, не говоря уже о Сбере, Яндексе и других компаниях, управляя областью, все больше полагаемся на цифровые платформы и решения, использование ИИ, в том числе генеративного. У нас в подразделении, которое занимается программированием и внедрением искусственного интеллекта, более 350 программистов, каждый - на вес золота», - заверил глава региона.

Александра Ольховская и Дарья Белобородова из гимназии № 11 Королева поинтересовались о влиянии ИИ на обычных людей. Воробьев заявил, что сейчас в Подмосковье всю рутинную работу отдают искусственному интеллекту. Также это экономит время, деньги и трудовые ресурсы. Арама Хачатаряна из Одинцова интересовала поддержка волонтеров.

«Есть различные гранты. У нас на прошлой неделе прошла премия „Мы рядом. Доброе дело“, где мы отмечали, в том числе деньгами, волонтеров, которые занимаются очень важными вопросами, проблемами, которые сегодня волнуют всех нас», - рассказал губернатор.

Также Андрей Воробьев обсудил с молодыми людьми о дошкольном образовании и проектах в этой области. Кроме того, губернатор побывал на стендах Тульской области, Камчатки, ДНР. Вместе с сыновьями он зашел на стенд своей малой родины - Красноярского края.

«Московской областью проведен капитальный ремонт двух корпусов самого большого объекта социальной сферы в Новоазовском районе - это Центральная районная больница. Сегодня она соответствует всем стандартам качества. Кроме этого, ввели в эксплуатацию пешеходный мост через речку в Новоазовске», - рассказал глава Новооазовского муниципального округа Василий Овчаров.

«Благодаря вам и вашей команде у нас на территории восстановлено около 100 объектов, в том числе Центральная районная больница, Тельмановская гимназия - самая большая наша школа, ключевые три моста, спортзалы, спортшколы. Благодаря этому у нас увеличился кадровый потенциал, люди стали возвращаться, приезжать», - сообщила глава Тельмановского муниципального округа Наталья Великодная.

Также на стенде Подмосковья побывали Юрий Башмет, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Игорь Бутман и Егор Дружинин.

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По словам Воробьева, Подмосковье - очень разнообразная территория, которая славится своими достижениями в разных сферах.

«В Жуковском это авиастроение, в Королеве - космос, а в Павловском Посаде - народные промыслы. Мне кажется, вот это разнообразие и есть отличительная черта региона. Наш стенд показывает и достижения, и планы. Отдельная часть посвящена президентским проектам, потому что самые масштабные, самые знаковые перемены в здравоохранении, благоустройстве, транспортной инфраструктуре происходят с прямым участием президента и правительства», - рассказал губернатор.

Глава региона пообщался со школьниками и молодежью. Так, ученица Одинцовского лицея № 2 Александра спросила, есть ли в регионе лаборатории для практических занятий.

«Если вы занимаетесь физикой, биологией или химией, у вас есть выбор - простая школьная лаборатория, специализированная в образовательном центре или университетская. В частности в Долгопрудном, оснащая лаборатории в Физтех-лицее, мы ставили дорогое оборудование. Но, на мой взгляд, самое ценное - это наставник, педагог, учитель, который работает там», - ответил Воробьев.