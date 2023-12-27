27 декабря 2023, 18:56

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 8 баллов вечером 27 декабря

Unsplash
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Загруженность дорог Московской области оценили в восемь баллов вечером 27 декабря. В региональном Минтрансе уточнили, что движение затруднено на Ленинградском, Дмитровском, Волоколамском, Каширском, Носовихинском и Новорижском шоссе.

Заторы также наблюдаются на Новорязанском, Пятницком, Минском, Борисовском, Щелковском и Ярославском шоссе, а также на ЦКАД в районе деревни Павловское и поселка Большие Вяземы.

Водителей призывают быть внимательными, не совершать резких маневров и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Пробки Дороги
27 декабря 2023, 18:49
Более 500 пловцов приняли участие в заплыве международной серии Swimcup в Подмосковье
Кубок чемпионов Swimcup
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Первая в России международная серия Swimcup по плаванию на закрытой воде на длинные и спринтерские дистанции прошла в Раменском. На соревнованиях выступили более 500 пловцов от восьми лет.

​​Московскую область на соревнованиях представляли пловцы из Раменского, Лыткарина, Жуковского, Дзержинского и других округов. Почетными гостями турнира стали профессиональные спортсмены Сергей и Анастасия Фесиковы.

​«Хотим поприветствовать всех любителей плавания. Мы рады присутствовать здесь, в Раменском. Для нас это - ностальгия, потому что мы много времени проводили в этом комплексе, готовясь к ответственным соревнованиям», - подчеркнул Фесиков.

Участники соревнований преодолевали дистанции в 50 и 100 метров вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем.Чемпион и рекордсмен мира в разделе «мастерс» Андрей Курносов проплыл все восемь дистанций турнира.

​«Сезон на закрытой воде в этом году обещает стать одним из самых ярких спортивных событий для всех поклонников плавания. Начало сезона в бассейне побило все рекорды посещаемости - более 500 человек зарегистрировались на каждый из ключевых стартов», - прокомментировал организатор соревнований Евгений Безрученко.

Заплывы серии продолжатся в Московской области и в 2024 году. Турниры пройдут 28 января, 25 февраля и 21 апреля в Раменском, а 31 марта - в Рузе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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Спортсмены
27 декабря 2023, 18:39
Инспекторы ГУСТ дали более 42 тысяч ответов на вопросы жителей Подмосковья за год
ГУСТ
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Инспекторы ГУСТ Московской области используют различные каналы связи с жителями — это соцсети, портал «Добродел», телефонная связь и личные приемы. Так, за год сотрудники управления направили свыше 42 тысяч ответов в письменной форме на вопросы заявителей.

По словам руководителя ГУСТ Светланы Аиповой, письма являются одним из наиболее популярных способов общения, поскольку их можно отправить в любое удобное время. Кроме того, ответы на них приходят в установленные сроки.

Все письменные обращения регистрируют и обрабатывают в соответствии с законодательством. Обычно это занимает до трех дней, после чего заявителю направляется ответ в течение 30 дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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Благоустройство
27 декабря 2023, 18:16
«Подмосковье — очень разнообразная территория». Воробьев — на открытии Дня региона на выставке «Россия»
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На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в столице состоялся День Московской области. Его открыл губернатор Андрей Воробьев. Глава региона поприветствовал гостей стенда Подмосковья и рассказал об интересных локациях.

Губернатор напомнил об открытии спортивных объектов. Один из них в этом году появился в Орехово-Зуеве - это ледовый дворец «Звездный». А школьница из Красногорска Ксения Сухошко спросила о востребованности профессии ИТ-специалиста в регионе.

«Мы, не говоря уже о Сбере, Яндексе и других компаниях, управляя областью, все больше полагаемся на цифровые платформы и решения, использование ИИ, в том числе генеративного. У нас в подразделении, которое занимается программированием и внедрением искусственного интеллекта, более 350 программистов, каждый - на вес золота», - заверил глава региона.

Александра Ольховская и Дарья Белобородова из гимназии № 11 Королева поинтересовались о влиянии ИИ на обычных людей. Воробьев заявил, что сейчас в Подмосковье всю рутинную работу отдают искусственному интеллекту. Также это экономит время, деньги и трудовые ресурсы. Арама Хачатаряна из Одинцова интересовала поддержка волонтеров.

«Есть различные гранты. У нас на прошлой неделе прошла премия „Мы рядом. Доброе дело“, где мы отмечали, в том числе деньгами, волонтеров, которые занимаются очень важными вопросами, проблемами, которые сегодня волнуют всех нас», - рассказал губернатор.

Также Андрей Воробьев обсудил с молодыми людьми о дошкольном образовании и проектах в этой области. Кроме того, губернатор побывал на стендах Тульской области, Камчатки, ДНР. Вместе с сыновьями он зашел на стенд своей малой родины - Красноярского края.

«Московской областью проведен капитальный ремонт двух корпусов самого большого объекта социальной сферы в Новоазовском районе - это Центральная районная больница. Сегодня она соответствует всем стандартам качества. Кроме этого, ввели в эксплуатацию пешеходный мост через речку в Новоазовске», - рассказал глава Новооазовского муниципального округа Василий Овчаров.

«Благодаря вам и вашей команде у нас на территории восстановлено около 100 объектов, в том числе Центральная районная больница, Тельмановская гимназия - самая большая наша школа, ключевые три моста, спортзалы, спортшколы. Благодаря этому у нас увеличился кадровый потенциал, люди стали возвращаться, приезжать», - сообщила глава Тельмановского муниципального округа Наталья Великодная.

Также на стенде Подмосковья побывали Юрий Башмет, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Игорь Бутман и Егор Дружинин.

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Например, в преддверии Нового года желающие с помощью искусственного интеллекта в GigaChat и виртуального ассистента «Салют» может создать поздравление и открытку.

По словам Воробьева, Подмосковье - очень разнообразная территория, которая славится своими достижениями в разных сферах.

«В Жуковском это авиастроение, в Королеве - космос, а в Павловском Посаде - народные промыслы. Мне кажется, вот это разнообразие и есть отличительная черта региона. Наш стенд показывает и достижения, и планы. Отдельная часть посвящена президентским проектам, потому что самые масштабные, самые знаковые перемены в здравоохранении, благоустройстве, транспортной инфраструктуре происходят с прямым участием президента и правительства», - рассказал губернатор.

Глава региона пообщался со школьниками и молодежью. Так, ученица Одинцовского лицея № 2 Александра спросила, есть ли в регионе лаборатории для практических занятий.

«Если вы занимаетесь физикой, биологией или химией, у вас есть выбор - простая школьная лаборатория, специализированная в образовательном центре или университетская. В частности в Долгопрудном, оснащая лаборатории в Физтех-лицее, мы ставили дорогое оборудование. Но, на мой взгляд, самое ценное - это наставник, педагог, учитель, который работает там», - ответил Воробьев.

Андрей Воробьев Выставка-форум «Россия»
27 декабря 2023, 18:13
«Главное украшение — кованая роза». Губернатор Подмосковья посетил стенд ДНР на выставке «Россия»
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День Подмосковья проходит 27 декабря на выставке-форуме «Россия». Губернатор Андрей Воробьев посетил стенд ДНР и рассказал о его главном украшении — символом Донецка кованой розе, которую сделал кузнец Сергей Логвиненко из переплавленных снарядов.

На стенде организовали необычную интерактивную зону: из ДНР привезли уголь, который добывают на территории региона. Так, каждый может взять себе на память небольшую частичку Республики.

«Стенд по периметру огибает „тоннель времени“ - он рассказывает историю региона с того момента, когда горный инженер Григорий Капустин открыл в Республике месторождения угля», - подчеркнул Воробьев.

Помимо этого, гости выставки могут ознакомиться с «Картой гордости», созданной жителями ДНР. На ней отмечены самые важные объекты и места Республики. Есть и «Выдающиеся люди Донбасса» - имена тех, кто прославил ДНР.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

День Подмосковья проходит 27 декабря на выставке-форуме «Россия». Губернатор Андрей Воробьев посетил стенд ДНР и рассказал о его главном украшении - символом Донецка кованой розе, которую сделал кузнец Сергей Логвиненко из переплавленных снарядов.

Андрей Воробьев

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