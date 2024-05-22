Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 7 баллов вечером 22 мая

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Заторы также наблюдаются на Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

Водителей призывают быть аккуратными, не совершать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».