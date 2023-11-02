Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 7 баллов вечером 2 ноября

Более 80 проектов реновации создали в Подмосковье

Конференция «Реновация и джентрификация. Вопросы и пути решения» прошла в рамках международного архитектурного фестиваля «Зодчество». В Мособлархитектуре заявили, что на данный момент в Подмосковье сформировали 85 проектов реновации, а количество переселяемых жителей превысило 50 тысяч.

Директор департамента комплексного развития территорий Мария Синичич подчеркнула, что земельный ресурс не безграничен, и все, что сегодня задействуется, представляет собой уже вторую волну урбанизации.

«Главным преимуществом механизма КРТ стала возможность регионов самостоятельно принимать решения о тех объектах, которые находятся на их территории. С момента принятия законодательных актов по стране введено уже порядка полумиллиона квадратных метров, и Московская область является одним из лидеров по вовлечению территорий в этот процесс», - отметила она.

По словам главного архитектора Московской области Александры Кузьминой важно резервировать пространство для обеспечения комфортной городской среды. То есть, чем больше вовлекаемый участок, тем больше дополнительных компонентов должно там возникать, если территория большая. Необходимо оценивать и потенциал площадок. Речь идет о перспективах для создания новых объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, рабочих мест, объектов культуры и досуга.

Почти треть проектов реновации в Подмосковье - это территории, которые формируются под современную жилую застройку из нефункционирующих промзон. Среди территорий, прорабатываемых фондом для потенциального вовлечения в КРТ, находятся проекты «Шереметьево Сити» в Химках, заброшенная птицефабрика в Солнечногорске и другие объекты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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