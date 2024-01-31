Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 31 января

Система контроля за тепловым режимом в детских дошкольных учреждениях продолжает работать на территории Московской области. Специалисты провели проверку и не выявили нарушений в одном из детских садов Клина.

Представители дошкольного учреждения сообщили о неудовлетворительном качестве отопления. Для разрешения ситуации привлекли специалистов аварийно-восстановительной службы ГКУ МО «МОС АВС» В ходе проверки выявлено, что воздух в помещениях детского сада имеет температуру от 20,9 до 24 градусов, а температура радиаторов отопления составляет 50-59 градусов. В группах открыты окна для проветривания, а деревянные рамы утеплены и заклеены. Входные группы оборудованы металлическими утепленными дверями.

Руководство учреждения утверждает, что заявка на нарушение температурного режима была ошибочно подана в МП «Проверки Подмосковья» и фактически жалоб на температурный режим в помещениях детского сада не поступало.

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