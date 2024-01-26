26 января 2024, 18:31

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 26 января

Unsplash
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Загруженность дорог Подмосковья составляет шесть баллов вечером 26 января. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Дмитровском, Новорязанском и Каширском шоссе.

Кроме того, движение затруднено на Рублево-Успенском, Волковском, Ярославском, Пятницком, Калужском, Щелковском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть аккуратными, не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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Пробки Дороги
26 января 2024, 18:22
Число аварий на объектах жизнеобеспечения в Подмосковье снизилось на 5% за неделю
ГКУ МО "МОС АВС"
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За неделю аварийно-восстановительная служба МО «МОС АВС» получила 282 сообщения о технологических сбоях на объектах жизнеобеспечения в Подмосковье. Это на 5% меньше, чем неделей ранее.

Всего за указанный период оперативные группы выполнили 90 выездов в муниципальные образования региона.

Отмечается, что 90 обращений касались теплоснабжения, 86 - горячего и холодного водоснабжения, 104 - обеспечения потребителей электричеством.

С начала года сотрудники «МОС АВС» выполнили 429 выездов, из них рабочие бригады выезжали 173 раза, оперативные группы - 256 раз.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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ЖКХ
26 января 2024, 18:06
Китайские компании создали около 10 тысяч рабочих мест в Подмосковье
Unsplash
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Более 27 миллиардов рублей инвестиций в экономике Подмосковья приходится на Китай. Так, проекты зарубежных компаний позволили создать в регионе около десяти тысяч рабочих мест.

«В перспективе мы ожидаем, что объем инвестиций вырастет вдвое», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

На данный момент в Московской области реализуют пять крупных проектов с китайским капиталом. Например, в бизнес-парке «Гринвуд» в Красногорске представлены сразу 170 китайских компаний.

Китайские компании работают в Подмосковье в различных сферах: от производства прицепов до фармакологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них - предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Китай
26 января 2024, 17:54
«Мособлпожспас» проверил безопасность стихийных горок для катаний в Балашихе
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Один из самых популярных видов зимнего отдыха — катание с ледяных горок. Для этого жители часто используют необорудованные склоны во дворах. Подмосковные спасатели напомнили, что такие сооружения могут быть небезопасны.

Как рассказал начальник территориального управления № 6 «Мособлпожспас» Александр Квашнев, для предотвращения несчастных случаев спасатели регулярно проводят профилактические рейды в местах катания с горок. Один из них прошел в Балашихе.

Для безопасного катания склон должен быть прямым и ровным, без ям и кочек, а на пути не должно быть препятствий.

«Также спасатели предупредили любителей активного отдыха о том, что стихийные спуски могут выходить на железнодорожные пути, проезжую часть или замерзший водоем, который в любой момент может проломиться под весом катающегося. Специалисты посоветовали взрослым обсуждать эти правила с детьми и выбирать только оборудованные горки, чтобы зимний отдых не обернулся трагедией», - добавил спасатель.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Спасатели
26 января 2024, 17:51
Фермеры из Орехово-Зуева открыли кафе благодаря поддержке Фонда микрофинансирования Подмосковья
Пресс-служба Мининвеста МО
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Льготный заем Фонда микрофинансирования Подмосковья помог КФХ «УнасФерма» открыть кафе в Орехово-Зуеве. Компания получила два миллиона рублей в рамках программы «Социальный бизнес».

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что фермерское кафе открылось в ледовой арене «Звездный» в Орехово-Зуеве.

КФХ «УнасФерма» - это семейный проект. Здесь производят более тысячи наименований продуктов. Раньше компания уже получала услуги центра «Мой бизнес» и теперь воспользовалась новой возможностью взять льготный заем.

Узнать больше о программах кредитования бизнеса можно на сайте mofmicro.ru/programs/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них - предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Поддержка предпринимателей в Московской области

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