Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 21 февраля

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Помимо этого, движение затруднено на Варшавском, Калужском, Киевском, Щелковском и Ярославском шоссе, а также на трассе ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

Водителей призывают быть аккуратными, не совершать резких маневров и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новая дорога от М-9 «Балтия» выведет транзитный поток из Павловской Слободы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».