Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 14 марта

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В Подольске на территории ледового дворца «Витязь» состоялся форум-концерт «Единство народа». Вместе с депутатами Александром Васильевым и Артуром Каримовым в нем приняли участие представители отделения «Молодой Гвардии» Химок.

Руководители ветеранских служб, олимпийские чемпионы и артисты обсудили на форуме вопросы патриотического воспитания, поддержки предпринимательства, развития социальных сфер и помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

Для гостей выступили известные артисты Григорий Лепс, Денис Майданов, рэпер ST и группа «Земляне», актер и режиссер Иван Охлобыстин. Также на прямую связь с Международной космической станции вышел космонавт Олег Кононенко.

Муниципальный депутат Александр Васильев отметил, что на форуме особое внимание уделили национальным проектам, ремонту учреждений здравоохранения, образования, объектов культуры и спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев торжественно открыл концерт-форум «Единство народа» в Подольске.

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