14 марта 2024, 18:59

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 14 марта

Unsplash
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Загруженность дорог Подмосковья оценили в шесть баллов вечером 14 марта. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском и Новорязанском шоссе.

Движение также затруднено на Калужском, Пятницком, Волоколамском, Щелковском, Носовихинском, Мякининском и Каширском шоссе.

В региональном Минтрансе призывают водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также снижать скорость в населенных пунктах.

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Пробки Дороги
14 марта 2024, 18:57
Свыше 100 химчан приняли участие в форуме-концерте «Единство народа» в Подольске
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Подольске на территории ледового дворца «Витязь» состоялся форум-концерт «Единство народа». Вместе с депутатами Александром Васильевым и Артуром Каримовым в нем приняли участие представители отделения «Молодой Гвардии» Химок.

Руководители ветеранских служб, олимпийские чемпионы и артисты обсудили на форуме вопросы патриотического воспитания, поддержки предпринимательства, развития социальных сфер и помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

Для гостей выступили известные артисты Григорий Лепс, Денис Майданов, рэпер ST и группа «Земляне», актер и режиссер Иван Охлобыстин. Также на прямую связь с Международной космической станции вышел космонавт Олег Кононенко.

Муниципальный депутат Александр Васильев отметил, что на форуме особое внимание уделили национальным проектам, ремонту учреждений здравоохранения, образования, объектов культуры и спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев торжественно открыл концерт-форум «Единство народа» в Подольске.

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Химки Концерты
14 марта 2024, 18:46
Оборудование для дорожно-строительной техники начнут производить в Домодедове в 2024 году
Главгосстройнадзор МО
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Строительство металлообрабатывающего цеха № 3 технопарка «Импульс» продолжается в Домодедове. На данный момент работы на объекте завершили на 90%.

На новом производстве будут изготавливать оборудование для дорожно-строительной техники. Основное помещение металлообрабатывающего цеха будет включать в себя склад, сварочные посты, компрессорную, а также зоны дробемета и сборки оборудования.

На предприятии будут выпускать около 12 тысяч единиц специального навесного коммунального оборудования. Строительство объекта планируют завершить уже в мае 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

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Строительство Дороги
14 марта 2024, 18:30
Мишонова рассказала о восстановлении прав более 500 детей в Подмосковье в 2023 году
пресс-служба Мособлдумы
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Аппарат детского правозащитника Московской области получил почти пять тысяч обращений в 2023 году. Это на 5% больше, по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

Больше всего заявлений в защиту детей поступило из Одинцова, Ленинского округа, Красногорска, Балашихи и других крупных округов. По словам омбудсмена, за год в Подмосковье также увеличилось количество обращений в защиту прав детей на охрану здоровья и медпомощь.

«Не во всех обращениях шла речь непосредственно о нарушении прав детей. Часто люди просто нуждались в консультации. Однако по 1699 обращениям нами проведены проверки. По остальным даны разъяснения, проведены консультации. Удалось восстановить права 502 детей», - прокомментировала Мишонова.

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Дети
14 марта 2024, 18:02
Более 32 тысяч человек посетили катки в парках Подмосковья за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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За неделю с 4 по 10 марта более 32 тысяч жителей и гостей Московской области покатались на катках в парках. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

«Для гостей и жителей Подмосковья функционирует 32 катка под открытым небом. Спортивные объекты действуют в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря», - прокомментировал министр благоустройства Михаил Хайкин.

С полным списком катков Подмосковья можно ознакомиться на сайте ведомства.

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Парки

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