Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 10 октября

С 11 по 13 октября рядом с Зачатьевским храмом в городском округе Чехов ограничат остановку транспорта. Такую меру приняли для безопасности посетителей церкви на время проведения молебна о Победе с участием Казанской иконы Божией Матери.

В чеховском Зачатьевском храме с 21:00 11 октября по 16:00 13 октября будет запрещена остановка транспортных средств вблизи храма. В эти дни там проведут молебен о Победе с участием Казанской иконы Божией Матери.

Ограничение движения транспорта наложили для безопасности участников мероприятия. Для удобства посетителей временные остановки общественного транспорта организуют на участке автомобильной дороги Чехов - Кресты. Кроме этого, прихожане на автомобилях могут воспользоваться парковками на новом кладбище и перед зданием администрации.

Напомним, что по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в России проходит всероссийский молебен о Победе с участием Казанской иконы Божией Матери.

Поклониться святыне можно 12 октября с 9:00 до 21:00 и 13 октября с 06:30 до 16:00 в Зачатьевском храме в Чехове по адресу: улица Пушкина, дом № 7. Вход для всех желающих свободный.

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