03 сентября 2024, 10:59

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов утром 3 сентября

Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов утром 3 сентября. В региональном Минтрансе сообщили, что движение затруднено в сторону Москвы на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия»

Заторы также наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве уточнили, что на дорогах региона зафиксировали миллион автомобилей, что соответствует средним значениям прошлого месяца. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.

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Пробки Дороги
03 сентября 2024, 10:27
Более 300 килограммов батареек собрали в «Мегабаках» Подмосковья с января
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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С января экопункты «Мегабак» в Московской области направили на утилизацию около 300 килограммов батареек, 120 килограммов энергосберегающих ламп и 10 килограммов ртутных градусников. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Отслужившие батарейки относятся ко второму классу опасных отходов. Утилизировать их нужно с осторожностью, при этом фракции можно снова использовать в производстве. Например, из 100 батареек можно сделать 100 карандашей, один столовый набор с ложкой и вилкой или килограмм удобрений.

Жители Подмосковья могут сдать батарейки не только на специализированных площадках «Мегабак», но и в супермаркетах торговых сетей «Вкусвилл» и «Перекресток».

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Переработка
03 сентября 2024, 08:46
Ветерану Александру Золотову из Балашихи исполнилось 103 года
Пресс-служба администрации Балашихи
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Ветеран Великой Отечественной войны Александр Золотов из Балашихи отпраздновал 103-летие. Поздравить его приехали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, Герой России Сергей Лысюк, школьники и юнармейцы.

Александр Золотов поприветствовал школьников из окна своей квартиры и поздравил ребят с началом учебного года.

«Александр Григорьевич участвовал в обороне Москвы, сражался с фашистами в Курско-Орловской битве и Висло-Одерской операции. Потом освобождал немецкие и польские города. Встретил Победу на подступах к Берлину. Пиджак Александра Григорьевича увешан орденами и несколькими десятками медалей», - отметил Игорь Брынцалов.

Полковник в отставке Александр Золотов родился 1 сентября 1921 года в Орловской области. В годы Великой Отечественной войны принимал участие в обороне Москвы, в Курско-Орловской битве и Висло-Одерской операции. После окончания войны он продолжил службу и уволился в запас только в 1977 году. Прослужив в армии более 36 лет, он перебрался в Подмосковье и уже долгие годы живет в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе.

Среди его наград есть Орден Отечественной войны второй степени, два ордена Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и еще порядка 30 медалей. Он также награжден губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым знаком «За полезное», а в 2017 году ветеран стал почетным гражданином городского округа Балашиха.

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Ветераны Балашиха Великая Отечественная война
02 сентября 2024, 22:21
Более 900 первокурсников принял социально-гуманитарный университет в Коломне
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Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне с встречает юбилейный год, в который здесь начнут учиться около 900 первокурсников. В День знаний для них была организована насыщенная программа, посвященная началу учебного года.

На торжественной линейке студентов поздравили ректор университета Жанна Леонова и почетные гости: депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева, председатель местного Совета депутатов Николай Братушков и заведующий сектором по взаимодействию с вузами Коломенской епархии священник Александр Сирин.

«Желаю нашим уважаемым педагогам профессиональных успехов, мудрости, уважения и признательности учеников! А вам, ребята, настойчивости и трудолюбия в достижении поставленных целей, а также новых открытий в этом учебном году», - отметил Николай Братушков в своем обращении.

В этот день депутаты Совета депутатов также посетили торжественные линейки в школах округа. В этом учебном году за парту впервые сядут 2,5 тысячи ребят в Коломне и Озерах, всего же в школы округа придут 25 тысяч учеников.

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Коломна 1 сентября Студенты
02 сентября 2024, 20:57
Новая Морозовская школа в Орехово-Зуеве приняла первых учеников
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В Орехово-Зуеве состоялось долгожданное открытие Морозовской школы, которая стала настоящим символом современного образования. В этот день 620 учащихся впервые переступили порог учебного заведения.

На торжественной линейке прозвучал гимн, и первый звонок ознаменовал начало нового учебного года. Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий поздравил учеников. Он пожелал всем хорошо учиться, получать новые знания и достижения.

Морозовская школа стала уникальным образовательным кластером, аналогов которому в Подмосковье нет.

Также, этот День знаний запомнится не только открытием новой школы, но и важным событием для шести выпускников, которые получили свои первые паспорта из рук депутата Государственной Думы Геннадия Панина.

Кроме того, после капитального ремонта свои двери открыли обновленные Демиховский лицей, Давыдовская гимназия и Дрезненская школа, что делает этот день поистине историческим для образовательной системы региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школы Орехово-Зуево

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