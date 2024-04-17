17 апреля 2024, 09:48

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов утром 17 апреля

Медиасток.рф
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Пробки на подмосковных дорогах оценили в шесть баллов утром 17 апреля. Заторы образовались на нескольких трассах и шоссе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Новорижском, Каширском, Киевском, Калужском, Дмитровском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга».

Водителей призвали быть осторожными, отказаться от резких маневров и соблюдать безопасную дистанцию.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
17 апреля 2024, 10:51
Детский сад построят в ЖК «Пятницкие луга» в Химках в этом году
Группа "Самолет"
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Первый детский сад строят в химкинском жилом комплексе «Пятницкие луга». Дошкольное учреждение для 350 воспитанников готово на 70%.

По данным Министерства жилищной политики Подмосковья, группа «Самолет» планирует сдать объект в третьем квартале 2024 года.

Сейчас на строительной площадке трудятся 34 человека и пять машин. Завершаются работы по устройству фасада. Остекление выполнено, устройство кровли готово на 75%. Вместе с тем, строители завершили черновую отделку и приступили к чистовой. Начинается благоустройство территории.

Площадь трехэтажного детского сада составит 4,4 тысячи «квадратов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Детские сады
17 апреля 2024, 10:43
Онлайн-услугу по лесной амнистии обновили в Подмосковье
Медиасток.рф
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Услугу «Приведение в соответствие сведений государственного лесного реестра и единого государственного реестра недвижимости» улучшили в Подмосковье. К ней подключили сервис предпроверки, который позволит узнать о выводе участка из состава лесного фонда до подачи заявления.

«С момента запуска услуги в 2018 году подано более 40 тысяч заявлений. Теперь благодаря умному сервису проверки можно узнать о выводе участка из состава лесного фонда еще до подачи заявки», - рассказала министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

Жителю нужно ввести кадастровый номер участка, и если земля больше не относится к лесному фонду и не имеет с ним пересечений, появится сообщение об этом. Таким образом, оформлять услугу уже не требуется.

Лесная амнистия позволяет привести в порядок статус земельных участков, по которым данные из ЕГРН противоречат данным из ГЛР. Услуга «Приведение в соответствие сведений ГЛР и ЕГРН» доступна в разделе «Земля и стройка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Госуслуги
17 апреля 2024, 10:34
Еще 7 домов построили в коттеджном поселке «Кембридж» в Истре
Сайт КП "Кембридж"
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Еще семь таунхаусов построили и ввели к эксплуатацию в поселке «Кембридж» в Истре. Всего в проекте запланировано семь очередей работ.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, семь очередей строительства создадут полноценную инфраструктуру коттеджного поселка. Площадь таунхаусов будет колебаться в диапазоне от 65 до 150 квадратных метров.

Коттеджный поселок «Кембридж» оформлен в стиле английского городка. Дома будут отличаться разным оформлением фасада и планировками. Это позволит выбрать оптимальный вариант жилья под разные требования.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Строительство
17 апреля 2024, 10:34
Школу в Красном поселке в Истре построят к августу
Главгосстройнадзор МО
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Подмосковный стройнадзор проверил возведение школы в Красном поселке в Истре. В ней смогут заниматься 594 ребенка.

Как рассказали в ведомстве, школу строят на территории коттеджного поселка «Кембридж». Готовность объекта уже превысила 49%.

Площадь здания составит 7,7 тысячи квадратных метров. В нем смогут заниматься 11 классов численностью по 27 человек. Для них обустроят учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, библиотеку и другие помещения.

«Также предусмотрена возможность организации инклюзивного обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья, которым доступна общешкольная программа. В школе также предусмотрены специальные зоны для маломобильных групп населения, включая зрительный зал, сцена, санитарные и зоны отдыха», - добавили в министерстве.

Работы планируют завершить в августе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Истра Строительство

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