22 ноября 2024, 20:32

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 22 ноября

Медиасток.рф
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Загруженность дорого Подмосковья оценили в пять баллов вечером 22 ноября. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском и Варшавском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Калужском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве предупреждают о возможных осадках и гололедице. На этом фоне всех участников дорожного движения призывают быть внимательными и строго соблюдать ПДД.

Пробки Машины
22 ноября 2024, 20:24
Бронзовый колокол из Владимира украсит памятник ветеранам в Можайске
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Мастера из Владимира изготовили уникальный бронзовый колокол весом 240 килограммов. Он украсит собой памятник «Ветеранам локальных войн и военных конфликтов» в Можайском городском округе.

Сейчас колокол готовят к переезду в Можайский городской округ. Там готовят основание для его установки. Монумент «Ветеранам локальных войн и военных конфликтов» станет достопримечательностью всей Московской области.

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Колокол для Можайска создали на семейном предприятии «Вольгинский Колоколец» во Владимирской области. Глубокая нота «до», которую он издает, мгновенно погружает слушателя в торжественное настроение.

«Колокол изначально наряжается воском, то есть все полосочки, все ушки, все узоры - все это изначально делают из воска. Потом модель формуют, заливают формовочной смесью, обжигают, делают стержень, это внутренняя часть колокола. Затем все это скрепляют, топят металл, бронзу», - поделилась мастер-восковщик художественной мастерской Татьяна.

Мастера отливают колокола для православных храмов и монастырей. На семейном предприятии секреты ремесла передают по наследству. Штат «Вольгинского Колокольца» насчитывает всего семь человек, которые изготавливают несколько десятков работ каждый месяц.

«Это уникальное изделие, ручное изделие, это не машинный труд. Каждый человек, который над ним работал, вложил туда частичку своей души, поэтому это неповторимое изделие, неповторимый колокол, который будет звучать, звонить на славу и на радость людям», - добавила Татьяна.

По словам мастеров, каждый колокол обладает своим неповторимым голосом. Как он будет звучать, зависит от множества факторов: от настроя работника до скорости остывания металла после отливки.

Памятники Можайск
22 ноября 2024, 18:55
Партийцы проверили качество школьного питания в Лосино-Петровском
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Член отделения партии «Единая Россия» в городском округе Лосино-Петровский Елена Никифорова провела мониторинг качества питания в столовой Биокомбинатовской средней общеобразовательной школы. Проверку организовали в рамках партийного проекта «Новая Школа».

Блюда в школе отличаются высоким качеством, их подают горячими, а большие порции обеспечивают полноценное питание учащихся.

Работники столовой поддерживают чистоту в помещении, соблюдают нормы и требования гигиены. Для удобства школьников в ней есть все необходимые для приема пищи приборы.

«Качество питания в школе отличается своим уровнем и качеством, и сотрудники столовой уверены в том, что родителям не придется беспокоиться о качестве питания в школах округа, так как все находится на высоком уровне», - отметила Елена Никифорова.

По словам куратора Валентины Тропанец, партийный проект «Новая школа» помогает совершенствовать условия обучения и воспитания детей.

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Школы Питание Лосино-Петровский «Единая Россия»
22 ноября 2024, 18:55
Завод по выпуску жизненно важных лекарств построят в Дубне в 2025 году
Главгосстройнадзор МО
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Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области оценили прогресс строительства завода по производству готовых лекарственных средств в Дубне. На момент инспекции строительная готовность составила 46%. В настоящее время на объекте активно разрабатываются наружные и внутренние инженерные сети.

Застройщиком выступает компания «Аргументум Фарма», которая является резидентом особой экономической зоны «Дубна». В рамках своего проекта «Создание современного производства стерильных готовых лекарственных средств», компания планирует разработать и производить лекарственные препараты, включая те, которые входят в перечень жизненно необходимых.

Проект завода предусматривает несколько объектов. Первый корпус будет четырехэтажным и займет площадь чуть более восьми тысяч квадратных метров. Внутри здания разделят на несколько функциональных зон, таких как административно-бытовая, производственная, складская и лабораторная. Также проект включает строительство двух контрольно-пропускных пунктов на территории завода.

Основным производимым препаратом станет «Дексмедин концентрат для приготовления раствора для инфузий», содержащий дексмедетомидин. Эти лекарства направлены на стабилизацию артериального давления при операциях, а также используются для лечения артериальной гипертензии, тахикардии, инфаркта миокарда и болевого синдрома, включая обезболивание в ходе родов.

Предполагаемый объем производства преднаполненных шприцев составит до семи миллионов картриджей в год. Кроме того, на участке для ампул и флаконов с лиофильной сушкой планируют выпускать до 48 миллионов единиц ежегодно.

Строительство завода завершат в третьем квартале 2025 года.

Школы Питание Лосино-Петровский «Единая Россия»
22 ноября 2024, 18:50
Программу модернизации системы отопления на 2024 год выполнили в Климовске
Телеканал «360»
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В Подольске прошел оперативный штаб, который возглавил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. На совещании подвели итоги программы модернизации системы отопления в Климовске. Все запланированные мероприятия в 2024 году выполнили.

Осталось благоустроить территории, где проходили ремонты. Специалисты должны засыпать траншеи и убрать последствия проведенных работ. Жители жалуются именно по этому поводу, но все запросы отрабатываются. Повторных обращений не бывает. Это говорит о том, что заявки решают оперативно.

«По Мособлэнерго остался ряд мероприятий. Готовность программы - 95%. Мы думаем, что мы все до морозов успеем закончить», - добавил Евгений Хромушин.

Масштабная работа по модернизации системы теплоснабжения проделана в Подольске в 2024 году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В округе капитально отремонтировали три котельные, обновили 40 источников теплоснабжения и центральных тепловых пунктов, переложили теплотрассы протяженностью около 15 километров, привели в порядок все подвальные помещения. Программа модернизации в Климовске рассчитана на два года.

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План по модернизации системы теплоснабжения в Климовске выполнен. Это касается не только теплосетей и котельных, но и капитального ремонта жилого фонда.

«Вчера закончили основные мероприятия по последней врезке в 2024 году. Программа, которая у нас по ремонту и модернизации котельных и сетей будет закончена в декабре, но все работы, которые могут принести неудобства жителям, завершены. Сейчас идет ремонт, связанный с утечкой на старых сетях. Это обычная рабочая история. Здесь достаточно сил и средств. Мы сделаем так, чтобы максимально люди этого не видели», - сказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Подольск Отопление

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