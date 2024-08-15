Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 15 августа

Благоустройство дворов продолжается в Люберцах. Так, в округе привели в порядок еще 27 локаций. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Дворы благоустроили на улицах Шевлякова, Лорха, Попова, Урицкого, Юбилейной и других. Помимо этого, работы провели в поселках Малаховка, Октябрьский, Красково и Томилино. Напомним, что в прошлом году в округе привели в порядок 27 территорий.

До 30 августа на портале госуслуг проходит опрос по теме благоустройства придомовых территорий. Все желающие могут сделать свой выбор за наиболее предпочтительные локации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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