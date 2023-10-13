Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 13 октября
Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 13 октября. В региональном Минтрансе уточнили, что основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Каширском, Рублево-Успенском, Пятницком, Новорязанском, Дмитровском, Волоколамском и Щелковском шоссе.
Движение также затруднено на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы. Водителей призывают соблюдать требования дорожных знаков и быть предельно внимательными на пешеходных переходах.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил следить за уборкой дорог осенью и зимой в Подмосковье.
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