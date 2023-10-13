Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 13 октября

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Движение также затруднено на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы. Водителей призывают соблюдать требования дорожных знаков и быть предельно внимательными на пешеходных переходах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил следить за уборкой дорог осенью и зимой в Подмосковье.

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