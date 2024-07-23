Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 23 июля

Подмосковные спортсмены завоевали три золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет. Турнир, в котором приняли участие легкоатлеты из 70 регионов России, прошел с 18 по 22 июля в Брянске.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Мария Тарабанская, Полина Хомякова, Елизавета Решетова и Вероника Архипова пришли первыми в эстафете четыре по 400 метров. Вероника Архипова выиграла золото в беге на 400 метров, а Мария Тарабарская победила в барьерном беге на 400 метров. Бронзовая медаль досталась Полине Хомяковой за преодоление 400-метровой дистанции.
«Победа была не такой уверенной, но я показала хороший результат. Очень сильно переживала перед стартом, никогда так не нервничала. Это мой последний год в соревнованиях U-23, поэтому, конечно, хотелось закончить с хорошим результатом», –рассказала Тарабанская.
Среди юниоров на стометровке вторым оказался Иван Афонин, а в метании молота серебро выиграла Алисия Наумова. В метании диска третье место занял Степан Рухов. На стометровке среди юниорок третьей пришла София Миронова. На дистанции 400 метров бронзу выиграл Кирилл Лютов. Тимофей Шилов получил бронзу за тройной прыжок.
Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».
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