Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 1 июля
Загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла вечером 1 июля. В региональном Минтрансе уточнили, что основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском и Пятницком шоссе.
Помимо этого, движение затруднено на Щелковском, Носовихинском, Мякининском и Каширском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.
Водителей просят быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.
Напомним, модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.
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