Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 9 января
Утром 9 января загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Новорижском, Пятницком и Щелковском шоссе.
Движение также затруднено на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры». В региональном Минтрансе сообщили, что на дорогах зафиксировали свыше 592 тысяч автомобилей.
Водителей просят не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».