Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 9 января

Чрезмерное потребление соли чревато серьезными проблемами со здоровьем, напоминают специалисты. Эндокринолог Люберецкой больницы Наталья Новикова рассказала о рисках, связанных с привычкой досаливать еду.

По словам Натальи Новиковой, суточная норма потребления соли для взрослого - около пяти граммов, что эквивалентно одной чайной ложке. Такое количество необходимо организму, чтобы поддерживать водно-солевой баланс, проводить нервные импульсы и обеспечивать работу мышц.

При этом 80% соли человек получает из обработанных продуктов: хлеба, выпечки, колбас, сыров, чипсов, консервов. Лишь 20% приходится на досаливание в процессе приготовления и за столом.

Поскольку поваренная соль - основной поставщик натрия в организм, ее избыток ведет к повышению давления, риску инфаркта и инсульта, отекам из-за задержки жидкости. Кроме того, привычка досаливать может спровоцировать язву желудка и даже онкологию ЖКТ, предупреждает эндокринолог.

Врач рекомендует умеренно употреблять соль, ограничить соленья и внимательнее относиться к приправам, многие из которых уже содержат это вещество. Лучше использовать натуральные ингредиенты вроде петрушки, укропа, сельдерея, куркумы - тогда вероятность пересола снизится, а пища станет полезнее.

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