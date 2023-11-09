09 ноября 2023, 10:26

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 9 ноября

Unsplash
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Около 904 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 9 ноября. Загруженность трасс оценили в четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Водителей призывают соблюдать ПДД и снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Пробки Дороги
09 ноября 2023, 11:22
Крышу дома на Пионерской улице в Красногорске отремонтировали после пожара
Телеканал «360»
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Ремонт крыши завершили в доме № 1 на Пионерской улице в Красногорске. В конце августа здесь случился пожар и уничтожил почти всю кровлю. Восстанавливать взялись сразу, чтобы успеть до холодов.

В работе задействовали 22 человека и шесть спецмашин. Строители выполнили работы качественно и в срок.

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Реконструкция крыши после пожара заняла два месяца. Сначала строители демонтировали сгоревшие материалы, потом сделали уборку чердака.

«Подрядчиком за короткие сроки проведены работы по замене стропильной системы, монтажу нового кровельного покрытия, утеплению чердачного помещения и восстановлению верхнего розлива центрального отопления в чердачном помещении», - рассказал руководитель проекта Фонда капитального ремонта Московской области Кирилл Шахов.

Жители во время ремонта следили за ходом работ. Они создали специальный чат, где обсуждали все возникшие вопросы. Результатом ремонта остались довольны.

«Приступили к восстановлению кровли практически сразу, естественно, это непростой процесс. Но очень хорошо, что был создан штаб», - отметила жительница дома Ирина Пронина.

Красногорск ЖКХ Ремонтные работы
09 ноября 2023, 11:20
Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений частично изменится в ноябре
ОА"Центральная ППК"
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Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в ноябре. Корректировки связаны с заменой стрелочного перевода на станции Икша и строительством дополнительной инфраструктуры на трех однопутных перегонах.

Работы будут проводить 10 и 11 ноября с 22:00 до 06:00. В это время первый главный путь закроют, а движение организуют на соседних путях.

В связи с работами у части поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, ряд электричек проследует по укороченному маршруту, а несколько поездов выведут из графика.

Отмечается, что технологические окна на перегоне Каналстрой - Вербилки назначены с 15 по 22 ноября, за исключением выходных дней, с 09:40 до 15:10. Помимо этого, на период работ на трех однопутных перегонах временно будет приостанавливаться движение поездов. Пригородный поезд № 6275 Дубна - Голицыно будет курсировать до Икши с 15 по 17 ноября и с 20 по 24 ноября.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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Дороги Поезда
09 ноября 2023, 11:17
Балашиха стала лидером Подмосковья по сбору пластика через экопункты в октябре
Телеканал «360»
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По данным регионального оператора «РТ-Инвест» Балашиха стала лидером Подмосковья по сбору пластиковой тары в октябре. Жители округа сдали свыше 40 тысяч бутылок.

Сдать пластик можно через фандоматы. В Балашихе работает 55 экопунктов для приема тары из пластика.

Фандоматы принимают тару емкостью до 2,25 литров. Штрих-код на этикетке важно оставить, его считает аппарат. На экране или чеке будет код, который потом можно зарегистрировать на сайте экопункта. Так участники акции копят баллы, которые можно потратить в магазинах-партнерах.

Сегодня в регионе работает свыше 500 экопунктов «РТ-Инвест».

Напомним, ранее губернатор Андрей Воробьев поручил исправить в Подмосковье ситуацию с устаревшими ларьками и павильонами.

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Балашиха Экология
09 ноября 2023, 11:14
Студенты архитектурных вузов помогут разработать проект ремонта школы № 22 в Королеве
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Студенческая экспедиция «Школа мечты» для будущих архитекторов и дизайнеров началась в Москве. Ее участники посетят школы в разных регионах России, одна из которых находится в Королеве.

В рамках проекта две группы студентов посетят свыше 20 школ в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани. Их привлекут к разработке дизайн-проектов образовательных пространств. Свои решения представят и для школы № 22 в Королеве. По словам лидера проекта Натальи Кравченко, студенты уже имеют хорошую базовую подготовку, а практика даст им дополнительные знания и навыки.

«Они уже имеют хорошую базовую подготовку. А мы можем помочь им получить дополнительные знания и квалификацию в области социального дизайна, дизайна школьной среды. Идея уже прошла проверку временем, и к нам присоединяются региональные команды. Значит, проект действительно востребован. Более 500 студентов заявились на участие в региональных командах проекта», - сказала она.

Студенты поучаствуют в проектировании ремонта школ, а также изучат методы построения комфортной образовательной среды. Как отметила куратор проекта Алена Август, участники смогут развить навыки в направлении социального дизайна и покажут свои возможности.

«Студенты, путешествуя по лучшим школьным пространствам выдающихся школ России, получая дополнительные знания и насмотренность, разрабатывают дизайн-проекты для школ, в которых проводят соучаствующее проектирование. Они становятся проводниками новых знаний и идеи проекта в своих регионах и университетах», - отметила она.

В будущем в рамка проекта планируют создать онлайн-курс по дизайну образовательных пространств для региональным команд.

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Школы Студенты Ремонтные работы

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