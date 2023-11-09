Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 9 ноября

Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений частично изменится в ноябре

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в ноябре. Корректировки связаны с заменой стрелочного перевода на станции Икша и строительством дополнительной инфраструктуры на трех однопутных перегонах.

Работы будут проводить 10 и 11 ноября с 22:00 до 06:00. В это время первый главный путь закроют, а движение организуют на соседних путях.

В связи с работами у части поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, ряд электричек проследует по укороченному маршруту, а несколько поездов выведут из графика.

Отмечается, что технологические окна на перегоне Каналстрой - Вербилки назначены с 15 по 22 ноября, за исключением выходных дней, с 09:40 до 15:10. Помимо этого, на период работ на трех однопутных перегонах временно будет приостанавливаться движение поездов. Пригородный поезд № 6275 Дубна - Голицыно будет курсировать до Икши с 15 по 17 ноября и с 20 по 24 ноября.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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