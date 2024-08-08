Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 8 августа

Движение также затруднено на Калужском, Ленинградском, Варшавском, Носовихинском, Минском, Киевском, Боровском, Пятницком, Щелковском шоссе и на шоссе Энтузиастов. В региональном Минтрансе уточнили, что на дорогах зафиксировали 961 тысячу автомобилей, что на 1,8% ниже по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

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