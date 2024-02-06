06 февраля 2024, 10:06

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 6 февраля

Unsplash
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Утром 6 февраля пробки на подмосковных дорогах составили четыре балла. Водителей призвали быть внимательными, воздержаться от резких маневров и соблюдать скоростной режим.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено на Ленинградском, Новорижском, Щелковском, Киевском, Пятницком, Можайском и Каширском шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с февраля средняя зарплата водителей «Мострнсавто» превысит 100 тысяч рублей. Она вырастет на на 5,5%.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
06 февраля 2024, 10:09
Соревнования по лыжным гонкам среди пенсионеров прошли в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Соревнования «Серебряная лыжня» прошли в Лобненском лесопарке. Участие в заездах приняли около 30 пенсионеров округа.

Самым старшим участником лыжной гонки в Лобне стал Борис Ложников. Ему 87 лет. Горные лыжи - его хобби, как и рисование акварелью. Жители округа знают Бориса Николаевича по его картинам, которые даже выставлялись в местной художественной галерее.

По итогам соревнований лучших спортсменов наградили памятными дипломами. Всех участников заездов угостили чаем с пирожными и баранками.

Организаторами «Серебряной лыжни» выступил городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также местное отделение Союза пенсионеров Подмосковья и комитет по физкультуре и спорту администрации округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Пенсионеры
06 февраля 2024, 09:43
Школу в ЖК «Пехра» в Балашихе достроят в 2024 году
пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Продолжается строительство школы на 1500 мест в жилом комплексе «Пехра» в Балашихе. Там уже установлены все конструкции и перегородки, выполнена штукатурка стен, ведутся внутренние работы.

Интерьер школы выполнят в спокойных светлых оттенках. В центральном фойе будут живые деревья, панорамные окна и стеклянные стены. Для детей подготовят современные классы, лаборатории, читальные залы и библиотеки, спортивные залы с душем и раздевалкой, просторную столовую, мастерские, IT-зону. Для маломобильных школьников оборудуют лифт.

На территории учреждения построят зону для прыжков в длину и высоту, всесезонные беговые дорожки, футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки. Также предусмотрен участок для разведения полевых и овощных культур, плодово-ягодный питомник и теплица с зооуголком.

Первых учеников новая школа примет в 2024 году.

Подмосковье продолжает прирастать новыми объектами образования. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в регионе планируется построить свыше 70 школ и детских садов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Балашиха
06 февраля 2024, 09:30
Модернизацию и строительство новых теплосетей в Подольске включат в госпрограмму
Автор фото: Александра Степанова
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Обновление системы теплоснабжения обсудили в Подольске на региональном штабе, который возглавил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. За три года в городском округе модернизируют существующие котельные и построят новые теплосети.

«Сегодня мы рассмотрели мероприятия, которые уже с завтрашнего дня будут включены в госпрограмму. Так, в Климовске планируется замена трех участков магистральной теплосети. Мы полностью уйдем от заводской сети и больше никогда не будем от нее зависеть. На действующей котельной установим дополнительный котел, модернизируем оборудование. Заменим вышедшую из строя запорную арматуру, отремонтируем центральные тепловые пункты и установим индивидуальные тепловые пункты. Все это позволит нам безаварийно пройти следующий отопительный период», - отметил Евгений Хромушин.

В подольском микрорайоне Шепчинки тоже модернизируют систему теплоснабжения, а в микрорайоне Силикатная построят новую теплосеть. В ближайшее время эксперты дадут финальную оценку ситуации и примут решение о включении мероприятий в госпрограмму.

Еще одну частную котельную, принадлежащую АО «ПЭМЗ», в ближайшее время передадут муниципалитету. Здесь также проведут ремонт и обновят оборудование.

Евгений Хромушин отметил, что в Подмосковье организованы четыре рабочие группы по теплоснабжению: север, запад, юг и восток. Специалисты проверяют факты и решения, принятые на штабах в разных городах. В регионе также работает группа экспертов федерального уровня, которые принимают участие в оценке ситуации с теплоснабжением.

«Сейчас мы формируем как краткосрочный план мероприятий в теплоэнергетике, который необходимо реализовать до начала отопительного сезона 2024 года, так и трехлетний план. Чтобы все договоренности и решения штаба реализовывались, прошу глав муниципалитетов взять исполнение на личный контроль», - добавил вице-губернатор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск ЖКХ
05 февраля 2024, 23:26
Форум «Управдом» в Подмосковье будут проводить ежеквартально
Министерство территориальной политики МО
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Министр территориальной политики Юлия Губанова провела встречу с руководителем Ассоциации председателей советов многоквартирных домов в Московской области. Теперь открытый форум «Управдом» будет проводиться ежеквартально.

По словам Губановой, на встрече обсуждались вопросы взаимодействия общественной организации и Министерства на территории региона.

«В прошлом году при поддержке Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева определен вектор совместного развития, в том числе по вопросу общего проведения форума „Управдом“. Ассоциация внесла предложения по использованию форума как эффективной площадки повышения качества взаимодействия населения с местной и региональной властью», - рассказала Губанова.

Для проведения форума «Управдом» определены стандарты, которые помогут повысить комфорт жителей Московской области.

«Мероприятие будет проводиться ежеквартально, в удобное для жителей время и в открытом формате, повестка будет формироваться совместно с Ассоциацией. Кроме того, практику проведения форумов распространим не только по ключевым городам муниципалитетов, но и другим населенным пунктам, где видим активность жителей и потребность обсудить вопросы», - пояснила Губанова.

Министр отметила, что график проведения форумов в скором времени появится на официальных сайтах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Андрей Воробьев

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