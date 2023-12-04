Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 4 декабря

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим, отказаться от резких маневров и быть особенно аккуратными на поворотах и у пешеходных переходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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