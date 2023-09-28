Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 28 сентября
Утром 28 сентября загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла. Основные заторы в сторону Москвы наблюдаются на Варшавском, Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Осташковском, Пятницком, Рублево-Успенском и Щелковском шоссе.
Движение также затруднено на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры». В региональном Минтрансе с ссылкой на Центр безопасности дорожного движения Московской области сообщили, что на дорогах зафиксировали более 940 тысяч автомобилей.
Работа по улучшению системы пассажирского транспорта продолжается в Подмосковье. В частности, проводят замену остановочных павильонов, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
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