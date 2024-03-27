27 марта 2024, 11:39

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 27 марта

Медиасток.рф
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Свыше 820 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 27 марта. Это на 1% меньше среднего значения прошлого месяца. Загруженность трасс оценили в четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, пробки образовались в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Каширском, Киевском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а таке на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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Пробки Дороги
27 марта 2024, 12:37
Пристройку к Молоковской школе откроют в Ленинском округе 1 сентября
Пресс-служба администрации города или района
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Пристройку к Молоковской школе откроют в Ленинском округе 1 сентября. В ней будут учиться 237 человек.

Как рассказали в администрации округа, ход строительства проверил глава муниципалитета Станислав Каторов. Сейчас рабочие проводят отделку помещений, кладут плитку на лестницах и монтируют систему освещения.

«Сейчас на объекте ведутся работы по внутренней отделке, монтажу инженерных систем и оборудования внутри здания, устройству наружных инженерных сетей и благоустройству прилегающей территории. Строители не отступают от графика - завершение строительных работ запланировано во втором квартале», - сказал он.

Завершить строительство планируют к 30 апреля, а 1 сентября пристройка примет первых учеников.

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Школы Строительство Ленинский округ
27 марта 2024, 12:31
Спортсмены из Химок выиграли золото и серебро на всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука
Пресс-служба администрации города или района
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Воспитанники спортшколы городского округа Химки завоевали золотую и серебряную медали на всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука. В состязаниях «Весенний кубок ФАУ МО РФ ЦСКА» приняли участие 290 спортсменов.

«Благодаря грамотной работе тренерского состава и упорным тренировкам наши спортсмены заняли призовые места. Ребята продемонстрировали высокий профессиональный уровень. Поздравляю химчан с отличными результатами!» - отметила лидер Движения общественной поддержки Мариана Полякова.

Победителем среди юниоров до 21 года стал химчанин Павел Мищук, а среди девушек до 18 лет в той же категории Элизабета Фридрих завоевала серебро. Спортивное мероприятие посвятили чемпионке мира и СССР Эмме Гапченко.

Недавно губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Это первый объект с искусственным льдом в городском округе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
27 марта 2024, 12:27
Школьники из Долгопрудного получили письма от пенсионеров в рамках акции «Внуки по переписке»
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Учащиеся 5, 10 и 11 классов гимназии в Долгопрудном приняли участие в акции «Внуки по переписке». Ребята написали письма пенсионерам и уже получили ответы.

«Современные дети, поколение мессенджеров - никто и никогда из них не получал бумажные письма-ответы. Это было впервые в их жизни, и восторг был соответствующий», - сообщила советник директора гимназии № 13 по воспитанию Людмила Косякова.

Ребята получили пят писем: некоторые были небольшие, но очень душевные, другие - большие и подробные. Так, например, одна бабушка в письме рассказала о своей жизни: о детстве, работе, путешествиях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школьники Долгопрудный
27 марта 2024, 12:19
Сезон проката электросамокатов стартовал в Подмосковье
Медиасток.рф
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Минтранс Подмосковья сообщил о старте сезона кикшеринга. Прокат электросамокатов уже доступен в 33 городских округах.

Жителям напомнили, что с 1 марта 2023 года изменились правила дорожного движения: появилась новая категория транспортных средств, для которой ввели новые дорожные знаки.

На самокатах допускается ездить по правому краю дороги, если водителю больше 14 лет и только в том случае, если максимальная скорость на участке дороги не превышает 60 километров в час.

Выезжать на дорогу на самокате можно при отсутствии велосипедной дорожки, обочины, тротуара или если нет возможности двигаться по ним. Перед пешеходными переходами необходимо спешиваться.

Минтранс Подмосковья призывает не использовать электросамокаты в снег, дождь, при отрицательных температурах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году. Он подчеркнул, что соответствующее решение было принято после обращения жителей региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школьники Долгопрудный

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