23 ноября 2023, 09:57

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 23 ноября

Читайте нас в: Google Новости

Около 727 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 23 ноября. Загруженность трасс составила четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Киевском, Каширском, Калужском, Осташковском, Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Носовихинском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Белорусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Водителей призывают быть внимательными и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
23 ноября 2023, 18:03
Министр Хайкин рассказал о планах по благоустройству Щелкова в 2024 году
Министерство благоустройство Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Работы по благоустройству продолжатся в Щелкове в 2024 оду. По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, за год в округе появился сквер вдоль Пролетарского проспекта, где обустроили зоны отдыха для взрослых и детей.

«Для нас важно, чтобы в каждом муниципалитете, в каждом населенном пункте появлялись новые благоустроенные территории, где можно погулять с детьми, заняться спортом, с комфортом отдохнуть и провести время с друзьями», - сообщил Хайкин.

В следующем году в Щелкове планируют завершить преображение территории у Чкаловского озера. Согласно проекту, там обустроят маршрут вокруг водоема и расширят существующую пешеходную зону.

Территорию поделят на функциональные зоны: детскую, спортивную, событийную и другие. Для обеспечения потребностей маломобильных групп населения предусмотрены пандусы.

Концепция озеленения включает организацию дождевого сада и высадку влаголюбивых растений. Это позволит уменьшить проблему переувлажнения и заболачивания территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал позаботиться о комфорте туристов Подмосковья на зимних каникулах. Ожидается, что за сезон парки посетят 19 миллионов человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Щелково
23 ноября 2023, 17:59
Госзакупку на обустройство 234 проекционных пешеходных переходов опубликовали в Подмосковье
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковье опубликовало госзакупку на установку проекционных пешеходных переходов. Они появятся в девяти округах.

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, проекционные переходы оборудуют на региональных и муниципальных дорогах. всего подрядчик установит 234 системы.

Ознакомиться со всеми госзакупками Подмосковья можно на портале ЕАСУЗ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
23 ноября 2023, 17:55
Производители стройматериалов из Подмосковья выступят на международной выставке в Узбекистане
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья организовал участие пяти подмосковных компаний в международной выставке BUILD PRO EXPO 2023. Производители строительных и отделочных материалов представят свою продукцию в Узбекистане.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что выставка объединит производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов, архитекторов, дизайнеров и застройщиков из разных стран мира.

Московскую область представят компании «Альфапласт» и «НПО Аста» из Воскресенска, «Майер» из Чехова, «Промышленник-М» из Люберец и «Стражник» из Сергиево-Посадского округа.

Выставка проходит в Самарканде с 22 по 24 ноября.

Фонд ВЭД Московской области взял на себя организационные вопросы компаний и расходы, связанные с выставкой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Узбекистан Поддержка предпринимателей в Московской области
23 ноября 2023, 17:53
Координатор проекта «Старшее поколение» Ирина Фаевская встретилась с «долголетами» в Королеве
Фотографии клуба "Активное долголетие" в Королеве
Читайте нас в: Google Новости
Координатор федерального проекта «Старшее поколение» Ирина Фаевская провела встречу с «долголетами» в Королеве. Мероприятие прошло в честь 10-летнего юбилея партийного проекта.

Представители клуба «Активное долголетие» организовали праздничную концертную программу, после которой все желающие смогли принять участие в занятиях. Ирина Фаевская совместно с гостями посетила мастер-класс по витражной росписи.

Она подчеркнула, что в Московской области люди старшего поколения с удовольствием посещают клубы «Активное долголетие».

«Для участников организованы разные активности: это и рисование, и пение, и различные занятия по физической культуре», - рассказала Ирина Фаевская.

Она добавила, что занятия и общение приносят людям радость. Их посещает большое количество граждан.

Отметим, что клуб «Активное долголетие» в Королеве ежедневно посещают более 200 пенсионеров. Там они могут найти активности по душе и поддержать здоровье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о социальных выплатах , которые получили 45 тысяч льготников.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пенсионеры Королев

Новости по теме