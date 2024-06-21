Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 21 июня

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Свыше 30 представителей малого и среднего предпринимательства в Подмосковье получили субсидии для франшизы в этом году. Общая сумма выплат составила 14 миллионов рублей, сообщили в Мининвесте региона.

«В рамках субсидии для бизнеса по франшизе предприниматели региона могут компенсировать до миллиона рублей затрат на приобретение оборудования, арендные платежи и оплату коммунальных услуг», - сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Например, индивидуальный предприниматель из Ступина открыл по франшизе центр детского плавания «Осьминожки», при этом, размер поддержи составил 500 тысяч рублей.

Представители бизнеса могут подать заявку на субсидию в течение года. Сделать это можно на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ.

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