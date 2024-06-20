20 июня 2024, 10:28

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 20 июня

Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла утром 20 июня. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском и Новорижском шоссе.

Движение также затруднено на Новорязанском, Носовихинском, Пятницком шоссе и на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга». В региональном Минтрансе уточнили, что на дорогах зафиксировали 905 тысяч автомобилей, что на 2% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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Дороги
20 июня 2024, 10:51
Свыше 60 инвестиционных социальных объектов откроют в Подмосковье в 2024 году
ГК «Гранель»
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Детские сады, школы и поликлиники возводят в Подмосковье в рамках комплексного развития территорий. Так, в Московской области в 2024 году запланировали открыть более 60 инвестиционных социальных объектов.

В ЖК «Бригантина» в Долгопрудном откроется детский сад для 135 малышей. Для ребят обустроят шесть групп, музыкальный и физкультурный залы, а также пищевой и медицинский блоки. Помимо этого, в жилом комплексе откроется новая детская поликлиника на 95 посещений в смену.

В ЖК «Инновация» в Одинцове заработают поликлиника и стоматология. В детском отделении медучреждения предусмотрены кабинеты хирурга, невропатолога, ЛОРа и других узкопрофильных специалистов. Взрослых пациентов смогут принять акушер-гинеколог, терапевт, хирург, офтальмолог и другие медики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детских садов к сентябрю. Еще более 60 образовательных учреждений заработают после капитального ремонта.

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Школы Поликлиники Детские сады
20 июня 2024, 10:27
Новый детский сад откроют в ЖК «Самоцветы мира» в Реутове к осени
Телеканал «360»
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В Реутове к открытию готовится новый детский сад в жилом комплексе «Самоцветы мира». Готовность дошкольного учреждения достигает 65%. Его откроют осенью.

В другой части Реутова продолжаются работы по капремонту дошкольного отделения школы № 1 на улице Строителей. Садик 1984 года постройки на 320 воспитанников впервые основательно отремонтируют.

Готовность объекта составляет почти 50%. Ведутся отделочные, электромонтажные, кровельные работы. В здании заменят коммуникации и обновят фасад, а территорию садика благоустроят. Завершить капремонт планируют к новому учебному году.

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Детский сад, как и сам жилой комплекс, возводит градообразующее предприятие «НПО машиностроения». Сейчас ведется отделка помещений, завозится оборудование. К 15 июля все должны закончить, а в октябре в группы придут первые воспитанники.

Новое учреждение войдет в образовательный комплекс детского сада \"Светлячок\". Здесь будет четыре группы: ясельная, две младших и старшая подготовительная. В здании появится все необходимое: медицинский кабинет, физкультурный и музыкальный залы, кабинет дополнительного образования, а также кабинет психолога. Прилегающую территорию благоустроят. Для каждой группы установят свою игровую площадку.

\"Будет чуть больше 100 детишек. Современный детский сад построен на первом этаж жилого дома. Он отвечает всем требованиям и со своей прогулочной территорией\", - рассказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

В другой части Реутова продолжаются работы по капремонту дошкольного отделения школы №1 на улице Строителей. Садик 1984 года постройки на 320 воспитанников впервые основательно отремонтируют.

Готовность объекта составляет почти 50%. Ведутся отделочные, электромонтажные, кровельные работы. В здании заменят коммуникации и обновят фасад, а территорию садика благоустроят. Завершить капремонт планируют к новому учебному году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Детский сад, как и сам жилой комплекс, возводит градообразующее предприятие «НПО машиностроения». Сейчас ведется отделка помещений, завозится оборудование. К 15 июля все должны закончить, а в октябре в группы придут первые воспитанники.

Новое учреждение войдет в образовательный комплекс детского сада «Светлячок». Здесь будет четыре группы: ясельная, две младших и старшая подготовительная. В здании появится все необходимое: медицинский кабинет, физкультурный и музыкальный залы, кабинет дополнительного образования, а также кабинет психолога. Прилегающую территорию благоустроят. Для каждой группы установят свою игровую площадку.

«Будет чуть больше 100 детишек. Современный детский сад построен на первом этаж жилого дома. Он отвечает всем требованиям и со своей прогулочной территорией», - рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Реутов Детские сады
20 июня 2024, 10:14
Новый корпус и детский сад построят в ЖК «Донской» в Коломне
СЗ «РК-Газсетьсервис Коломна»
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Новый корпус и детский сад возведут в жилом комплексе «Донской» в Коломне. Застройщик уже открыл продажи квартир. Работы планируют завершить к 2026 году.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, квартиры реализуют по договору долевого участия с использованием эскроу-счетов. Такая система гарантирует сохранность средств до передачи ключей.

В 18-этажном доме обустроят 128 квартир площадью от 36 до 100 квадратных метров. В подъездах будут грузовые и пассажирские лифты, во входных группах установят пандусы, на территории разместят детскую и спортивную площадки, а также парковочные места.

«В проект ЖК входят корпуса со встроенно-пристроенными торгово-офисными помещениями. Четыре корпуса уже введены в эксплуатацию, два планируются к строительству. В 2022 году ввели в эксплуатацию школу на 825 мест для жителей микрорайона. Застройщик также планирует построить детский сад на 140 мест», - добавили в министерстве.

На территории ЖК установят систему видеонаблюдения. Там будут работать школа, детский сад, магазины, кафе и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Строительство Детские сады
20 июня 2024, 10:08
Всероссийская акция «Свеча памяти» пройдет в Химках в онлайн формате
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Жители Химок в День памяти и скорби присоединятся к всероссийской онлайн-акции «Свеча памяти». Любой желающий сможет почтить память героев Великой Отечественной войны, зажечь виртуальную свечу и сделать пожертвование ветеранам.

День памяти и скорби традиционно проводят 22 июня. В рамках акции участники могут посмотреть интервью ветеранов войны. На сайте акции выложено свыше 60 роликов о фронтовиках, блокадниках, тружениках тыла, узниках концлагерей с воспоминаниями о Великой Отечественной войне. Поучаствовать в акции «Свеча памяти» можно до 22 июня на сайте деньпамяти.рф.

Напомним, в прошлом году на акции зажгли более 500 тысяч виртуальных свечей и собрали почти полтора миллиона рублей в качестве поддержки ветеранов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Ветераны Войны Великая Отечественная война

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