Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 2 октября

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Каширском, Калужском, Ленинградском, Рублево-Успенском, Осташковском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга».

Водителей призывают быть особо внимательными вблизи пешеходных переходов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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