Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 2 апреля

Сезон клещей начался в Подмосковье. Министерство экологии и природопользования Московской области предупредило жителей об активизации кровососущих.

«Клещи становятся активными, когда температура воздуха поднимается выше 10 градусов. Они выходят из зимней спячки и начинают искать потенциальных жертв, которыми в основном являются животные. Могут паразитировать и на человеке», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Чаще всего клещей можно встретить во влажных и тенистых местах. Их много в поле и в лесу, встречаются также в парках и садах. Насекомые могут переносить такие инфекции как боррелиоз и клещевой энцефалит, поэтому важно принимать меры предосторожности во время прогулок.

Защититься от укуса помогут правильная закрытая одежда, репелленты и бдительность. После прогулки важно тщательно осмотреть себя, принять душ. Чтобы убить клещей, вещи нужно стирать при высокой температуре.

Если клещ все-таки укусил, осторожно удалите его с помощью пинцета, стараясь не повредить тело насекомого и не допустить попадания содержимого в кровь.

Ранее стало известно, что лиственница из Волоколамского округа представит Подмосковье на национальном конкурсе «Российское дерево года». Жители выбирали символ региона с помощью интернет-голосования, которое проводилось с 13 по 31 марта.

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