Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 17 ноября

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Киевском, Варшавском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».