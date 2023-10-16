Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 16 октября
Около 964 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 16 октября. Загруженность трасс составила четыре балла.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Носовихинском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».
Водителей призывают соблюдать скоростной режим и быть особо внимательными вблизи пешеходных переходов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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