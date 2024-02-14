14 февраля 2024, 10:07

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 14 февраля

Unsplash
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Свыше 736 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 14 февраля. Загруженность трасс оценили в четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Каширском, Можайском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Белорусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Водителей призывают соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

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Пробки Дороги
14 февраля 2024, 10:07
Подмосковные инспекторы ГУСТ провели свыше 150 консультаций с начала года
ГУСТ МО
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Инспекторы ГУСТ провели свыше 200 профилактических мероприятий в Подмосковье с начала года. Они выдали 55 предупреждений и 151 раз проконсультировали коммунальщиков.

Как рассказали в ведомстве, на профилактических встречах инспекторы уточняют непонятные моменты и правильность действий в сложных ситуациях. При наличии явных признаков нарушений ГУСТ выдает предупреждение, где объясняются возможные последствия.

С начала года инспекторы провели 27 консультаций по уборке снега и наледи в Подольске, на 21 вопрос ответили в Сергиевом Посаде, а в Рузе состоялось 17 встреч.

Проконсультироваться по любым вопросам жители могут по телефону, а также при личной встрече. Список территориальных отделов доступен по ссылке.

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Благоустройство
13 февраля 2024, 22:20
Заместитель главы Воскресенска Ксения Архипова поздравила педагога Виноградовской школы с 90-летием
пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Жителю Воскресенска Леониду Ивановичу Потанину исполнилось 90 лет. Заместитель главы городского округа Ксения Архипова поздравила юбиляра и передала ему поздравления и подарки от губернатора Московской области.

Леонид Иванович почти полвека посвятил педагогическому труду в Виноградовской школе. Он учил детей работать с древесиной, точить, строгать, шлифовать, а также правильно обращаться с инструментом.

Также он вел кружок фотографии. За время своей работы ему удалось привить любовь к настоящему делу, красоте и мастерству множество воспитанников.

«Благодарим за ваш труд, Леонид Иванович! Желаем вам долгих лет, крепкого здоровья и счастья!», - отметила заместитель главы городского округа Воскресенск Ксения Архипова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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Пенсионеры Воскресенск
13 февраля 2024, 22:07
Солисты ансамбля «Казаки.ру» выступили в «Музыкальной гостиной» в усадьбе Кривякино
пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В усадьбе Кривякино выступили солисты ансамбля «Казаки.ру» под руководством Ольги Федотовой. Выступление прошло в формате «Музыкальной гостиной».

«Музыкальная гостиная»–это форма общения творческих людей, которая проходит в камерной обстановке, где витает атмосфера доброжелательности. Такие вечера воспитывают в человеке чувство прекрасного, приобщают к эстетическому вкусу и культуре, расширяют музыкальный кругозор.

В рамках областного проекта «Подмосковный Арт-Визит» в зале усадьбы Кривякино прозвучали всеми знакомые и любимые арии из опер и оперетт, хиты советской эстрады и романсы.

По словам организаторов, гости пережили каждое произведение вместе с исполнителями, а значит цель «Музыкальной гостиной» достигнута.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Концерты Воскресенск
13 февраля 2024, 18:59
Бронницкий техникум провел мастер-классы для школьников
Министерство образования МО
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Автомобильно-дорожный колледж в Бронницах организовал мастер-классы «Мой первый шаг в профессию» для старшеклассников Заворовской средней общеобразовательной школы. Ребята смогли попробовать силы в разных специальностях и получили первые впечатления от возможной будущей профессии.

Школьники познакомились с ремонтом и обслуживанием легковых автомобилей, кузовным ремонтом, окраской автомобилей, сварочными технологиями и логистикой.

На данный момент в образовательном учреждении обучаются около тысячи студентов по десяти направлениям. С подробной информацией о направлениях подготовки можно ознакомиться на официальном сайте колледжа.

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Студенты Бронницы

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