Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 14 августа

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Движение также затруднено на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Киевском, Каширском, Волковском, Носовихинском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов. Утром на дорогах зафиксировали 960 тысяч автомобилей, что на 1% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными и соблюдать ПДД.

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