Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 10 июля

«Гжельфест» прошел в поселке Речицы Раменского округа. Гостей фестиваля керамики ждали выставки, мастер-классы и ярмарка ремесленников.
На площадке мероприятия организовали активности для детей и взрослых. Посетители смогли больше узнать о гжели, присоединиться к мастер-классам по лепке из глины и керамической росписи, а также приобрести изделия местных мастеров. Кроме того, гости отправляли поздравительные открытки, которые оформил сотрудник Раменского историко-художественного музея, проработавший более 30 лет на производстве «Объединение Гжель».
На сцене наградили участников конкурса керамических работ. После прошла тематическая экскурсия по экспозиции Раменского историко-художественного музея.
В финале праздника участники смогли увидеть обжиг керамического изделия под открытым небом. Художники-керамисты с самого начала мероприятия начали растапливать огонь в печи дровами, чтобы долгое время поддерживать высокую температуру в печи для обжига керамики.
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На площадке мероприятия организовали активности для детей и взрослых. Посетители смогли больше узнать о гжели, присоединиться к мастер-классам по лепке из глины и керамической росписи, а также приобрести изделия местных мастеров. Кроме того, гости отправляли поздравительные открытки, которые оформил сотрудник Раменского историко-художественного музея, проработавший более 30 лет на производстве «Объединение Гжель».
На сцене наградили участников конкурса керамических работ. После прошла тематическая экскурсия по экспозиции Раменского историко-художественного музея.
В финале праздника участники смогли увидеть обжиг керамического изделия под открытым небом. Художники-керамисты с самого начала мероприятия начали растапливать огонь в печи дровами, чтобы долгое время поддерживать высокую температуру в печи для обжига керамики.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».