Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 10 июля

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Участие в программе «Социальная ипотека» позволило врачу из городского округа Жуковский приобрести квартиру для своей семьи. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Шант Манукян работает кардиологом в Жуковской городской клинической больнице. Его стаж приближается к 20 годам.

«Со школьных лет отец постоянно рассказывал мне про врачей, какие-то медицинские истории, ненавязчиво намекал, какое направление выбрать. Сейчас я занимаюсь нарушениями ритма сердца», - говорит Шант.

Семья Манукян с тремя детьми жила в съемной квартире. Узнав от коллег о программе «Социальная ипотека», кардиолог решил попробовать.

«Сейчас у нас собственная „трешка“. Купили на вторичном рынке сразу с ремонтом и мебелью, так удобнее. Нам очень нравится район: рядом школа, детский сад, магазины, остановки», - поделился получатель сертификата.

Реализация программы «Социальная ипотека» продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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