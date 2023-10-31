31 октября 2023, 10:14

Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 31 октября

Unsplash
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Около 838 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 31 октября. Пробки оценили в три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Ленинградском, Носовихинском, Щёлковском и Пятницком шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Водителей призывают соблюдать ПДД и быть особо внимательными вблизи пешеходных переходов и на парковках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
31 октября 2023, 11:09
Ягодное хозяйство из Наро-Фоминска в 2 раза увеличит плантации малины и клубники в 2024 году
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Предприятие по производству ягод из Наро-Фоминска в два раза увеличит площади под малиной и клубникой в следующем году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

В 2023-м на предприятии собрали более 140 тонн клубники, более 100 тонн малины и 100 тонн ежевики. Годом раньше хозяйство увеличило площади своих плантаций на 20%, и планирует дальше наращивать темп производства.

Этим летом аграрии собирали урожай ягод клубники с плантации в 3,5 гектара, а малины - с восьми гектаров. В 2024 году эти площади увеличат в два раза.

Урожай зерновых в Московской области в этом году оказался лучшим за последние десятилетия. Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов рассказал губернатору Андрею Воробьеву.

Сельское хозяйство
31 октября 2023, 11:08
Жизненно важный препарат против образования тромбов начнут производить в Воскресенске
Открытый источник
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Жизненно важный препарат — гепарин натрия — будут производить в Воскресенске. Компания «Северный океан» инвестирует в строительство фармацевтического завода 850 миллионов рублей. Проект поступил на сопровождение Центра содействия строительству Подмосковья.

В Министерстве жилищной политики Московской области рассказали, что проект создания завода по производству гепарина натрия в Воскресенске реализует китайский инвестор.

Основным продуктом компании станет гепарин натрия. Это активное вещество, которое препятствует образованию тромбов и применяется в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Завод позволит заместить импорт этого важного фармакологического препарата. Проект реализуют на участке площадью более 14 гектаров. Когда предприятие заработает, будет создано 300 рабочих мест.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и соучредитель компании «Северный океан» Ван Юнцин подписали соглашение о строительстве завода на полях ПМЭФ-2023.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Лекарства Заводы Воскресенск
31 октября 2023, 10:39
Подмосковье стало лидером России по цифровизации аграрной отрасли
Unsplash
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Министерство сельского хозяйства России составило рейтинг цифровой трансформации аграрной отрасли в 3 квартале 2023 года. По итогам, Подмосковье разделило лидирующие позиции с Республикой Татарстан и Ямало-Ненецким автономным округом.

«Область стала лучшей среди 83 регионов страны. Это результат нашей непрерывной работы по совершенствованию цифровых сервисов, создания максимально комфортных условий для развития АПК в Подмосковье», - отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Оценка проводилась, исходя из таких показателей, как: наличие команды по цифровизации, план и стратегия цифровой трансформации АПК, работа со специалистами по информационной безопасности и других критерий. Отмечается, то в 2022 году министерство сельского хозяйства региона получило специальную премию губернатора «Прорыв года» за работу в этой сфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
31 октября 2023, 10:23
Руководителей подмосковных агропредприятий пригласили на профессиональный конкурс «Соль земли»
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Прием заявок на премию «Соль земли» среди профессионалов сферы АПК стартовал в Подмосковье. Подать документы можно до 10 ноября.

«Участниками будут руководители лучших предприятий страны, которые внедряют современные технологии, двигают науку и образование вперед, развивают сельские территории. В Подмосковье есть множество достойных кандидатов для участия», - отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Экспертами конкурса выступят представители профессионального сообщества. Разные номинации оценят вклад руководителей в развитие науки, популяризацию агростартапов и фермерского дела.

Рейтинг лучших опубликуют 14 декабря.

Заявки на участие принимаются на сайте svoevagro.ru/salt.

Урожай зерновых в Московской области в этом году оказался лучшим за последние десятилетия. Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов рассказал губернатору Андрею Воробьеву.

Сельское хозяйство

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