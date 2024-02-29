Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 29 февраля

Глава городского округа Лобня Анна Кротова лично контролирует исполнение заявок жителей по уборке снега с кровель. Она также проводит встречи с владельцами квартир, пострадавшими от протечек.

Анна Кротова и руководитель следственного отдела по городским округам Лобня, Химки и Долгопрудный Следственного комитета по Московской области Алексей Татаркин посетили дом № 9 на улице Лермонтова.

«Мы хотели проконтролировать составление акта со стороны управляющей компании „ВСК - комфорт“. В квартире из-за протечки не только пришлось сливать воду с натяжного потолка. Из-за сырости образовался грибок, который распространился на большом участке стены. Здесь необходим локальный ремонт крыши», - рассказала Анна Владимировна.

Она отметила, что в ближайшие дни коммунальщики уберут наледь с крыши и устранят протечки. Кроме того, дом обследуют для признания его аварийным.

Всего в Лобне 362 жилых дома с плоскими крышами и 164 - со скатными. Более 100 из них уже расчистили с начала года. Сейчас альпинисты убирают снег на крыше дома № 6/3 на улице Ленина и дома № 3 на улице Мирная.

Напомним, сообщения о протечках крыш можно оставлять в Telegram-канале главы. Заместители Анны Кротовой еженедельно проводят обходы территорий и обрабатывают все обращения жителей.

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