Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 26 июня

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Основные заторы в сторону Москвы наблюдаются на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Киевском, Осташковском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе.

Водителей призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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