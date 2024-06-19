Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 19 июня

Сотрудники Госавтоинспекции провели с воспитанниками одного из детских садов Одинцова мероприятие «Безопасное лето». Беседы с детьми о безопасности проводят каждый год.

Автоинспекторы и педагоги обучили ребят основам безопасного поведения на дороге. Они в игровой форме напомнили детям правила дорожного движения, используя модели машинок и пешеходов. Детям также показали, как правильно ориентироваться на дороге. Участники встречи вспомнили значение дорожных знаков и правила для пешеходов.

Полицейские рассказали ребятам об опасностях и ловушках на дороге, которые могут привести к происшествиям. Особое внимание уделили важности световозвращающих аксессуаров на одежде. В конце встречи детям как раз подарили такие браслеты.

Инспекторы отметили, что в игровой форме дети запоминают правила дорожного движения быстрее и применяют навыки безопасного поведения в повседневной жизни.

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